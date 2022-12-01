Военнослужащие могут взять отпуск во время военного положения: что решила Рада

Защитники в особый период могут получить не только часть основного ежегодного отпуска, но и уйти на временный отдых по семейным обстоятельствам.

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Верховная Рада разрешили предоставлять отпуски военнослужащим во время действия военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект №8081 о предоставлении отпуска солдатам Сил обороны во время военного положения. Соответствующий документ поддержали 269 народных депутатов.

Закон №8081 имеет несколько нюансов:

в особый период, когда действует военное положение в Украине, военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, во время которого сохраняется денежное довольствие;

каждый из указанных видов отпусков может предоставить на срок не более 10 календарных дней без учета времени, которое необходимо для проезда в пределах страны к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец;

часть ежегодного основного отпуска может предоставляться солдатам Сил обороны ​​один раз в течение 365 дней при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон №8081, как сказано в сравнительной таблице, вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

"Кабмину в течение одного месяца со дня вступления в силу этого законом: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законом Законом; обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законом", — говорится в редакции, которая была в целом одобрена Верховной Радой.

Отметим, что еще в начале ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №8081, который разрешает украинским военнослужащим брать отпуск во время действия военного положения.

Также сообщалось, что Верховная Рада продлила на 90 суток военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.