Не только по семейным обстоятельствам: военным разрешат уходить в отпуск во время войны

Защитники официально получат возможность взять 10 дней отпуска без учета времени для проезда. Авторы законопроекта считают, что военные имеют право ездить домой не только по семейным обстоятельствам и уважительным причинам.

Related video

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8081, разрешающий украинским военным брать отпуск во время действия военного положения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он уточнил, что за законодательные изменения в первом чтении проголосовало 330 парламентариев.

Если закон будет принят во втором чтении, то это отменит действующую норму, согласно которой защитники могут уходить в отпуск лишь по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Законопроект дает возможность военнослужащим взять отпуск на 10 календарных дней без учета времени, потраченного на поездку до места проведения отпуска (но это время не может превышать двое суток в один конец). Отпускные дни берутся с сохранением денежного обеспечения.

Зачем нужен закон об отпуске для военных?

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что вплоть до настоящего времени военные имеют право брать отпуск по четырем конкретным причинам:

бракосочетание военного;

тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника или члена семьи;

пожар или другое стихийное бедствие, с которым столкнулась семья военного;

другая причина, требующая его присутствия дома.

Однако все вышеназванные пункты касаются лишь мирного времени. Во время действия военного положения военный может брать отпуск из-за семейных обстоятельств и других уважительных причин.

В то же время авторы законопроекта уверены, что у украинских защитников могут быть и иные причины для того, чтобы взять отпуск. Как уточняется, желание увидеть близких и членов семьи также может быть достаточным основанием. Такая возможность у военных будет, если парламентарии примут законопроект в целом.

Напомним, в Верховной Раде также хотят разрешить украинскими военным выезжать за границу во время военного положения, чтобы они могли навестить родственников. Заграничные поездки — это психологическая реабилитация и мощный стимул, чтобы продолжить войну с Россией, уверен инициатор законопроекта нардеп Сергей Рудык.