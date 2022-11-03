Не лише за сімейними обставинами: військовим дозволять йти у відпустку під час війни

Захисники офіційно матимуть можливість взяти 10 днів відпустки без урахування часу для проїзду. Автори законопроєкту вважають, що військові мають право їздити додому не лише з сімейних обставин та поважних причин.

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8081, який дозволяє українським військовим брати відпустку під час дії воєнного стану. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він уточнив, що за законодавчі зміни у першому читанні проголосувало 330 парламентарів.

Якщо закон буде прийнято у другому читанні, то це скасує чинну норму, згідно з якою захисники можуть йти у відпустку лише з сімейних обставин та інших поважних причин.

Законопроєкт дає можливість військовослужбовцям взяти відпустку на 10 календарних днів без урахування часу, витраченого на поїздку до місця проведення відпустки (але цей час не може перевищувати дві доби в один кінець). Відпускні дні беруться із збереженням грошового забезпечення.

Навіщо потрібний закон про відпустку для військових?

У пояснювальній записці до законопроєкту уточнюється, що досі військові мають право брати відпустку з чотирьох конкретних причин:

одруження військового;

тяжкий стан здоров'я чи смерть близького родича чи члена сім'ї;

пожежа чи інше стихійне лихо, з яким зіткнулася родина військового;

інша причина, яка потребує його присутності вдома.

Проте всі вищезгадані пункти стосуються лише мирного часу. Під час дії воєнного стану військовий може брати відпустку через сімейні обставини та інші поважні причини.

Водночас автори законопроєкту впевнені, що українські захисники можуть мати й інші причини для того, щоб взяти відпустку. Як уточнюється, бажання побачити близьких та членів сім'ї також може бути достатньою підставою. Така можливість у військових буде, якщо парламентарі ухвалять законопроєкт загалом.

Нагадаємо, у Верховній Раді також хочуть дозволити українським військовим виїжджати за кордон під час воєнного стану, щоб вони могли відвідати родичів. Закордонні поїздки — це психологічна реабілітація та потужний стимул для продовження війни з Росією, упевнений ініціатор законопроєкту нардеп Сергій Рудик.