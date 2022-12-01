Військовослужбовці можуть взяти відпустку під час воєнного стану: що вирішила Рада

Захисники в особливий період можуть отримати не лише частину основної щорічної відпустки, а й піти на тимчасовий відпочинок за сімейними обставинами.

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Верховна Рада дозволила надавати відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, Верховна Рада України загалом підтримала законопроєкт №8081 про надання відпустки солдатам Сил оборони під час воєнного стану. Відповідний документ підтримали 269 народних депутатів.

Закон №8081 має кілька нюансів:

у особливий період, коли діє воєнний стан в Україні, військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин, під час якої зберігається грошове забезпечення;

кожен із зазначених видів відпусток може надати на строк не більше від 10 календарних днів без урахування часу, який необхідний для проїзду в межах країни до місця проведення відпустки та назад, але не більше від двох діб в один кінець;

частина щорічної основної відпустки може надаватися солдатам Сил оборони один раз протягом 365 днів за одночасної відсутності не більше від 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Закон №8081, як сказано у порівняльній таблиці, набирає чинності з дня, що настає за днем його публікації.

"Кабміну протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність до чинного закону Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до чинного закону", — йдеться у повідомленні. у редакції, яка була загалом схвалена Верховною Радою.

Зазначимо, що ще на початку листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №8081, який дозволяє українським військовослужбовцям брати відпустку під час дії воєнного стану.

Також повідомлялося, що Верховна Рада продовжила на 90 діб воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні.