Військових перевірятимуть на алкоголь та наркотики навіть у відпустках і вдома: Рада проголосувала за законопроєкт

Проєкт закону, який вже очікує на підпис президента України, передбачає загальне посилення законодавства для військовослужбовців в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

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Військових в Україні перевірятимуть на алкоголь та наркотики у будь-який час та в будь-якому місці, навіть у відпустці та вдома. За відповідний проєкт закону народні депутати проголосували ще 13 грудня.

Огляд військових щодо алкогольного чи наркотичного сп'яніння проводитиметься посадовцем, уповноваженим цього начальником управління військової служби правопорядку чи командиром військової частини.

Також посадові особи зможуть проводити огляд стану військовослужбовців у публічних місцях і в транспорті, з використанням спеціальних технічних засобів і тестів.

Крім того, за розпивання спиртних напоїв на території військових частин пропонується штрафувати до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів (34 тис. грн) та арештом із гауптвахтою до 15 діб (зараз максимальна санкція штраф 285 неоподатковуваних податком мінімумів і гауптвахта до 10 діб).

Проєкт закону №8271 було подано до ВР групою нардепів зі "Слуги народу" 8 грудня 2022 року. Наразі він очікує на підпис президента України.

Документ передбачає посилення законодавства для військовослужбовців в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці.

У пояснювальній записці до цього законопроєкту народні депутати написали, що на сьогодні судова практика щодо порушення законодавства військовослужбовцями є неоднозначною.

Проєкт закону №8271: що він ще передбачає

Запроваджується суворіше покарання за невиконання наказу. Замість 10 днів арешту з гауптвахтою пропонується встановити 15 днів. Посилюється покарання за самовільне покидання військової частини або місця служби — максимальна санкція — арешт до 15 діб або штраф до 1 000 неоподатковуваних мінімумів. Будуть підвищені штрафи за безвідповідальне ставлення до військової служби, зловживання військовою особою владою, порушення правил військового чергування, порушення правил прикордонного чергування, порушення правил поводження зі зброєю.

Раніше ми писали про те, що військовослужбовці можуть взяти відпустку під час воєнного стану. Захисники в особливий період можуть отримати не лише частину основної щорічної відпустки, а й піти на тимчасовий відпочинок за сімейними обставинами.

Також повідомлялося, що Верховна Рада продовжила на 90 діб воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні.