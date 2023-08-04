Закон штабных офицеров: почему военных за дезертирство наказывают строже, чем государственных изменников

После принятия закона об ужесточении наказания для военнослужащих за самовольное оставление части или дезертирство суды ежемесячно выносят приговоры о реальном лишении свободы на срок не менее 5 лет. Это наказание часто более суровое, чем для коллаборационистов и даже государственных изменников. Фокус с помощью юристов просматривал судебный реестр.

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В конце 2022 года Верховная Рада утвердила законопроект 8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты Украины относительно особенностей несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Или сокращенно — об усилении уголовной ответственности военнослужащих. Он предусматривает жестокое наказание за самовольное оставление воинской части, места службы и поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых задач. А именно — лишение свободы на срок от 3 до 12 лет (по большинству из указанных статей — от 5 до 10 лет), досрочное освобождение и условный срок были в этих случаях отменены.

Закон о всевластии генералов

То есть, речь идет о фактическом лишении суда права исследовать все обстоятельства дела, в частности, смягчающие, выяснить все факты, которые ему предоставляет сторона обвинения и защиты — приговор уже продиктован законом. При любых обстоятельствах суды должны выносить наказание — решение о пяти годах тюрьмы.

Накануне принятия в Генеральном штабе Украины не скрывали, что документ инициирован и одобрен там для усиления дисциплины в войсках. Лично главнокомандующий Валерий Залужный поддержал закон и призвал президента Владимира Зеленского подписать его после принятия парламентом. И тот подписал — 25 января 2023 года. По словам Зеленского, закон призван предотвратить необоснованные потери личного состава.

Вскоре документ заработал.

Его назвали "законом штабных офицеров против тех, кто воюет", или "законом о всевластии генералов". То есть — законом, который должен быть направлен против солдат и командиров низшего и среднего звена. И действительно, сейчас 99% — это приговоры в отношении лиц рядового состава, лишь единицы — приговоры в отношении командиров, отказавшихся выполнять приказ.

Против таких нововведений и тогда, и сейчас, выступали как некоторые военные — солдаты и младшие командиры, так и правозащитники, на сайте президента была даже опубликована петиция о наложении вето на документ.

В конце 2022 года Верховная Рада приняла закон об усилении уголовной ответственности военнослужащих Фото: Верховная Рада

В частности, блогер и младший сержант ВСУ Юрий Гудименко назвал закон дискриминационным и нарушающим конституционную норму о равенстве всех граждан перед лицом правосудия. "Больно от самой мысли о том, что нас выводят в центр внимания как отдельный, опасный вид животных, для которых не действуют понятия "правосудие", "защита" и "милосердие", — написал Гудименко в Фейсбуке. Его пост получил 16 тысяч "реакций".

Юрист и участник боевых действий Маси Найем отметил, что законопроект не способен достичь своей цели, ведь не усиливает дисциплину среди военных, а лишь нарушает их права.

Да и судебная практика предыдущего периода показывает: 90% приговоров за упомянутые правонарушения были условными.

Только один оправдательный приговор

"Спасибо, ваша честь", — такими словами адвокат, юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко начинает рассказ о решении судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области Оксаны Кожевник. Именно эта судья рассматривала дело старшего стрелка механизированного отделения Николая Мельника.

В 2016-2019 годах тот проходил службу в батальоне "Донбасс". 25 февраля 2022 года его мобилизовали. В октябре 2022 года Мельник выполнял боевое задание под Зайцево, в очень тяжелых условиях, как он описывает. После нескольких дней под дождем у него разболелся зуб, он пытался его вылечить — обезболивающее уже не помогало, а стоматолога рядом не было. В пункте постоянной дислокации под Константиновкой ему также не оказали необходимую помощь. В конце концов, как указывает Мельник, "взводный сказал, что лимит лекарств исчерпан, потому что похолодало и все начали болеть, и чтобы я покупал лекарства за свой счет". Зубная боль только усиливалась. В конце концов солдат вышел перед строем на построении и заявил, что не будет выполнять приказ, просит направить его к стоматологу. Позже в суде он заявил, что "уже не помогали ни таблетки, ни уколы" — открылся нерв, и солдат "думал о самоубийстве".

В конце концов, "по факту отказа было сообщено в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и в Государственное бюро расследований", а не к стоматологу где-то в Краматорске или Славянске. Но зато Мельник все-таки вылечил зуб — на гауптвахте.

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Тем временем обвинение по ч. 4 ст. 402 УК Украины пошло в суд. В суде солдат отказался заключать с прокуратурой соглашение о признании виновности, готов был продолжать службу и требовал его оправдать.

И судья Кожевник вынесла оправдательный приговор, указав, что в уставе ВСУ указано, что обязанность командира — обеспечить подчиненным надлежащие условия, в том числе и оказание медицинской помощи. К тому же, не было представлено доказательств, что человек отказался защищать Родину — он просто хотел вылечить зуб. Поэтому в зале суда солдат был освобожден из-под стражи.

И это, по словам, Рысенко едва ли не единственный оправдательный приговор за подобное военное преступление. Правда, такое решение прокуратуру не удовлетворило и она подала апелляцию, которую должны рассматривать в сентябре.

Что говорит о законе Верховный Суд

Но судьбу апелляции уже можно попытаться предсказать уже сейчас, ведь 11 июля 2023 года Верховный Суд — высшая судебная инстанция Украины принял постановление, которое может считаться определяющим.

Это постановление подтверждает приговор низшей инстанции — пять лет реального лишения свободы для военного, который не прибыл по приказу вовремя в пункт временной дислокации батальона, и был обвинен по такой же статье как Николай Мельник — ч. 4 ст. 402 УК.

В ней говорится, что военнослужащий по контракту, наводчик пулеметного отделения в устной форме открыто отказался выполнить приказ начальника штаба.

18 января 2023 Садгорский райсуд Черновцов признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК и ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Однако уже 17 марта 2023 года Черновицкий апелляционный суд отменил предыдущее решение об освобождении от отбывания наказания, назначив реальное.

Защита военнослужащего обратилась в Верховный Суд, отметив отметив несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления и указав, что осужденный признал свою вину и во время досудебного расследования, и в судах предыдущих инстанций. Кроме того, защитники пояснили, что апелляция не учла, что инцидент произошел из-за серьезных семейных обстоятельств: отец, который проходит службу в рядах ВСУ, получил контузию, а также травму позвоночника и ноги, дома осталась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.

11 июля 2023 года Верховный суд — высшая судебная инстанция Украины принял постановление, которое может считаться определяющим в отношении скандального закона Фото: Из открытых источников

Но Верховный Суд поддержал апелляцию, отметив, что "освобождение от отбывания наказания с испытанием военнослужащего за невыполнение им приказа в условиях военного положения не только не будет способствовать предотвращению совершения новых уголовных преступлений другими лицами, а наоборот создаст у таких лиц уверенность в безнаказанности за отказ от выполнения приказов командиров, а также отказ от защиты Родины".

"Указанное свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо", — говорится в постановлении.

Закон — чтобы другие боялись

Адвокат Владимир Рысенко объясняет, в обоих случаях речь идет о применении статьи 402 УК, которая не вошла в перечень статей по закону 8271, но она также касается этой категории военных преступлений. До этого именно ею могла воспользоваться прокуратура, когда речь не шла о реальном сроке наказания. Но Верховный Суд не просто попытался прекратить такую практику, но и указал на существующую государственную политику, которая, собственно, поддерживает логику Генштаба.

"Это решение является очень важным, поскольку любое постановление Верховного Суда, как принятое по результатам рассмотрения определенной категории дел, учитывается судами низшей инстанции, — объясняет в комментарии Фокусу Владимир Рысенко, который проанализировал десятки приговоров после принятия закона в декабре 2022 года. — Поэтому суды низшей инстанции будут ссылаться на это решение при рассмотрении аналогичных дел".

Суды ежемесячно выносят приговоры военнослужащим по дисциплинарным спавам. Наказание часто более суровое, чем для коллаборационистов и государственных изменников Фото: pexels.com

То есть получается, что не только по статьям, о которых говорится в законе, но и другим подобным нельзя применять условное наказание. Каждый конкретный судья может ссылаться и на приговор Верховного Суда — мол, есть такая судебная практика, он должен ее учитывать.

В решении Верховного Суда есть два важных момента, которые указывают на поддержку государственной политики.

Первый — аргументация. Не был соблюден принцип индивидуализации наказания, который означает, что каждый конкретный человек может быть наказан исключительно за конкретное преступление, которое он совершил. А наказание должно быть назначено в зависимости от тяжести преступления, смягчающих обстоятельств и обстоятельств, ухудшающих его положение. Суд же сказал, что нельзя применить условное наказание потому что это будет плохим сигналом для других военнослужащих, которые совершили, или еще не совершили это уголовное преступление.

"Такой подход был нормальным для средневековой Франции, когда руку рубили не потому, что кто-то совершил кражу, а для того, чтобы все видели и не совершали кражу. Тогда возникает вопрос, почему мы к коррупционерам не применяем более жесткое наказание, чтобы другие боялись. Почему такое отношение к военнослужащим? Хотя ответ прост. И к лицам, совершившим коррупционное правонарушение, и к военнослужащим должно быть индивидуальное наказание исключительно на основании тех доказательств, которые доказывают их вину", — говорит Рысенко.

Второй — суд не учел всех обстоятельств. В решение суда первой инстанции есть фраза, которую трудно трактовать без материалов дела, что исполнение приказа было по мотивам ложно понятых интересов службы. О чем идет речь, трудно сказать, но обвиняемый считал, что приказ был непонятен.

По дороге в Европейский суд по правам человека

Между тем, наиболее распространенная статья Уголовного Кодекса, которая подпадает под действие закона, — это ст. 407. Ранее, как уже отмечалось, по этой статье также в 90% применялось условное наказание, как по ст. 402. Часто речь шла о менее чем двух годах лишения свободы, которые заменялись двумя годами дисциплинарного батальона, или о наказании с применением испытательного срока 3-5 лет лишения свободы.

Сейчас же, по наблюдениям Рысенко и других юристов, 99% обвиняемых получают реальные сроки заключения. Ежемесячно таких примерно двести.

"Есть приговор военнослужащему, который родом из села вблизи поселка Великого Бурлука Харьковской области. Этот район был оккупирован в первые дни после полномасштабного вторжения. Он добровольно мобилизовался в Национальную гвардию, служил, была контузия и ранения. В этом году лечился в госпитале в Харькове, но своевременно не прибыл к терапевту, когда ему было указано. Его больничный был закрыт и отправлен в часть с предписанием, что военнослужащий прибыл для продолжения службы. Но человек опоздал к врачу на две недели. Почему это произошло — аргументация отсутствует. В конце концов военный получил пять лет лишения свободы. В то же время приговор с ограничением десять лет занимать государственные должности получила его условная соседка — также жительница Харьковской области. Думаю, логично считать, что пять лет тюрьмы за две недели самовольного оставления части несоизмеримы с наказанием человеку, который пошел служить в оккупационную администрацию. То есть, закон наказывает более жестоко защитников, чем предателей", — рассуждает юрист.

Он говорит, что Уголовный кодекс не существует в вакууме, а наказания, которые указаны в зависимости от конкретных преступлений, демонстрируют отношение государства к конкретным преступлениям. Некоторые из них государство считает легкими, некоторые — средней тяжести, некоторые тяжелыми.

"В этом случае два человека в одно и то же время принимали решение — оставаться в оккупации и сотрудничать с оккупантами или служить в украинской армии", — отмечает Рысенко.

Одесского военкома Евгения Борисова судят именно по статье 407 Уголовного кодекса Украины Фото: Скриншот

К слову, сейчас именно ст. 407 инкриминируют даже одесскому военкому Евгению Борисову. Он получил больничный лист на Новый год и поехал "лечиться" на курорт за границу. Интересно будет посмотреть, будет ли он привлечен к ответственности, и одинаково ли применяется Уголовный Кодекс в зависимости от личности.

Юристы отмечают, что наказания за военные преступления на самом деле суровые, ведь даже за государственную измену можно применять меньше минимума. Известны случаи, когда за преступление по ст. 111, которое предусматривает наказание в виде 12 лет, назначают пять, если суд решил, что пяти лет достаточно для исправления.

Сейчас правозащитники говорят, что закон требует изменений — судьям важно вернуть возможность оценивать дела со всеми обстоятельствами, смягчая или ухудшая положение для обвиняемого. Поскольку он подрывает справедливость и противоречит интересам государства.

Как вариант — возвращать предыдущую редакцию, которая также не была очень мягкой, но суд мог принимать в ее пределах адекватные и дифференцированные решения — разные, в зависимости от обстоятельств дела, особенно, когда военнослужащие признают свою вину и готовы продолжать службу.

Решение Верховного Суда о котором шла речь, сейчас в Украине уже обжаловать невозможно. Единственная возможность — подавать жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины, но рассмотрение может затянуться на годы. Или ждать амнистии — вероятно, такой вариант будет возможен после победы Украины или с окончанием действия военного положения.

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