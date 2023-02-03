Вето на закон об усилении наказания для дезертиров: Зеленский ответил на петицию

По словам украинского президента, закон призван предотвратить необоснованные потери личного состава.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию № 22/173526-эп "Ветировать закон № 8271 об усилении наказания военнослужащих", которую подписали более 25 тысяч Украинцев. Ответ был опубликован на официальном сайте президента.

В сообщении идет речь о том, что залогом боеспособности армии и победы Украины над Российской Федерацией среди прочего является соблюдение военной дисциплины и верность Военной присяге.

"Военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и законы Украины, Военной присяги, неукоснительно выполнять требования уставов Вооруженных сил Украины, приказы командиров", — говорится на сайте главы государства.

По словам Владимира Зеленского, упомянутый законопроект № 8271 призван повысить уровень военной дисциплины и правопорядка во время несения военной службы. Решение о подписании закона было принято с учетом позиции главнокомандующего ВСУ и военных командиров.

Также уточняется, что законопроект позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений на фронте, но и избежать необоснованных потерь личного состава.

"С целью усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения мною инициировано перед Кабинетом Министров Украины дополнительная проработка поднятого вопроса", — заключил Зеленский.

О чем идет речь в законопроекте №8271

Законопроект усиливает уголовную ответственность за ряд преступлений, в частности за отказ выполнять команды военного руководства. Закон предусматривает лишение свободы от 3 до 12 лет, в зависимости от нарушения:

за неповиновение – от 3 до 10 лет тюрьмы;

за неисполнение приказа – от 3 до 7 лет;

угроза или насилие в отношении начальства – от 5 до 10 лет;

за самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет;

за дезертирство – от 5 до 12 лет;

за самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием – от 5 до 10.

Напомним, что 24 января Владимир Зеленский подписал законопроект №8271, что вызвало неоднозначную реакцию украинской общественности.

По мнению координатора Медийной инициативы за права человека Ольги Решетиловой, новый закон является попыткой переложить ответственность с высшего командования на низший офицерский и рядовой личный состав.

Законопроект №8271 поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, записав 19 декабря соответствующее видеообращение. По его словам, закон поддерживают военные командиры, которые уже давно требовали решения этого комплекса вопросов.

Ранее Фокус также писал о том, что 31 января украинцы зарегистрировали петицию, в которой призвали президента Украины Владимира Зеленского вернуть отмененные денежные премии в размере 30 тысяч украинским военным, пребывающим вне зоны боевых действий.