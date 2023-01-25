Зеленский подписал закон об усилении ответственности военнослужащих: что грозит нарушителям

Согласно документу, военных, которые самовольно покинут место службы или поле боя, могут посадить в тюрьму сроком до 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 января подписал законопроект №8271 об усилении уголовной ответственности для военных. Об этом сказано на странице законодательного акта на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, документ ужесточает уголовную ответственность военнослужащих за невыполнение приказов руководства. В частности, закон запрещает смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений.

Что включает законопроект №8271?

неповиновение — от 3 до 10 лет тюрьмы;

неисполнение приказа — от 3 до 7 лет;

угрозы или насилие в отношении военачальника — от 5 до 10 лет;

самовольный уход из воинской части — от 5 до 10 лет ;

дезертирство — от 5 до 10 лет;

самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от 5 до 10 лет.

Позиция Залужного

19 декабря прошлого года Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный записал видеообращение, в котором попросил президента Владимира Зеленского подписать данный закон.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут уплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо", — отметил Залужный.

Главнокомандующий тогда отметил, что положение законопроекта поддерживают военные командиры, которые уже давно требовали решения этого комплекса вопросов.

Напомним, 24 января адвокат Валерий Ефремов рассказал о том, что правила вручения повестки в военкомат предусматривают, что это может сделать ограниченный круг людей. По его словам, в связи с изменением в подходах к воинскому учету, повестки не по месту жительства (прописки) теперь являются законными.

Ранее юристы напомнили, что за игнорирование врученной повестки можно получит от трех до пяти лет лишения свободы.