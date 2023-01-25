Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військовослужбовців: що загрожує порушникам

Згідно з документом, військових, які самовільно покинуть місце служби або поле бою, можуть ув'язнити терміном до 10 років.

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Президент України Володимир Зеленський 24 січня підписав законопроєкт №8271 щодо посилення кримінальної відповідальності для військових. Про це йдеться на сторінці законодавчого акту на офіційному сайті Верховної Ради України.

Так, документ посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва. Зокрема, закон забороняє пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, які засуджені за деякі види злочинів.

Що включає законопроєкт №8271?

непокора — від 3 до 10 років в'язниці;

невиконання наказу — від 3 до 7 років;

погрози чи насильство щодо воєначальника — від 5 до 10 років;

самовільний відхід з військової частини — від 5 до 10 років;

дезертирство — від 5 до 10 років;

самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю — від 5 до 10 років.

Позиція Залужного

19 грудня минулого року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний записав відеозвернення, в якому попросив президента Володимира Зеленського підписати цей закон.

"Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини у законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач тоді наголосив, що постанову законопроєкту підтримують військові командири, які вже давно вимагали розв'язання цього комплексу питань.

Нагадаємо, 24 січня адвокат Валерій Єфремов розповів про те, що правила вручення повістки у військкомат передбачають, що це може зробити обмежене коло людей. За його словами, у зв'язку зі зміною у підходах до військового обліку, повістки не за місцем проживання (прописки) наразі є законними.

Раніше юристи нагадали, що за ігнорування врученої повістки можна одержати від трьох до п'яти років позбавлення волі.