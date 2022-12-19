Армія тримається на дисципліні: Залужний підтримав закон про посилення покарання дезертирам (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, новий закон дозволить вирішити проблему, коли "відмовники" могли позбутися штрафу, розмір якого становить до 10% бойових виплат.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроєкт Верховної Ради №8271 про посилення відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили свої військові частини, залишили позиції чи відмовилися від виконання бойових наказів. У своєму відеозверненні головнокомандувач попросив президента Володимира Зеленського підписати закон.

"Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон", — заявив Залужний.

За його словами, положення законопроєкта підтримують військові командири, які вже давно вимагали розв'язання цього питання.

"Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини у законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на тому, що у разі виникнення оголених ділянок на фронті їх змушені закривати інші солдати, що призводить до збільшення втрат серед особового складу підрозділів. Крім того, втрачені через дезертирство позиції часто доводиться повертати штурмовими діями та дуже дорогою ціною. На думку, Залужного такого не повинно бути.

Головнокомандувач переконаний, що іншими методами, які б спрацювати у мирний час, цю проблему розв'язати не можна, оскільки в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення.

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Посилення покарань також стосується і командирів, які несуть повну юридичну відповідальність за свої дії або бездіяльність. Залужний визнав, що в українській армії існують проблеми, що призводять до самовільного залишення позицій і заявив, що він особисто над цим працює.

"Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій? Та й працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції зі звільнення територій нашої держави є підтвердженням цього", — наголосив головнокомандувач.

На закінчення Залужний торкнувся питання публічного обговорення цього питання і висловив переконання в тому, що такі дискусії в демократичній державі допустимі, але доти, поки це не шкодить здобути перемогу в цій війні.

Що включає законопроєкт №8271?

Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за низку воєнних злочинів. Насамперед йдеться про відмову виконувати розпорядження військового керівництва. Водночас норми закону передбачають позбавлення волі від 3 до 12 років, залежно від тяжкості злочину.

за непокору загрожує від 3 до 10 років ув'язнення;

за невиконання наказу – від 3 до 7 років;

загроза чи насильство щодо начальника – від 5 до 10 років;

за самовільне залишення частини чи місця служби – від 5 до 10 років;

за дезертирство – від 5 до 12 років;

за самовільне залишення поля бою чи відмову діяти зброєю – від 5 до 10.

Законопроєкт викликав несхвалення та настороженість як серед військовослужбовців, так і цивільних осіб. Українські захисники, які пішли на фронт добровольцями, говорять про те, що норми закону викличуть масу непорозумінь і торкнеться честі та гідності солдата. А керівник військового напряму "Фонду Сергія Притули" Роман Синіцин вважає, що положення закону зашкодять пересічному та офіцерському складу ЗСУ, а також ударять по авторитету президента Зеленського.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє перевіряти українських військовослужбовців на алкоголь та наркотики у будь-який час та в будь-якому місці, навіть у відпустці та вдома.