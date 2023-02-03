Вето на закон про посилення покарання для дезертирів: Зеленський відповів на петицію

За словами українського президента, закон покликаний запобігти необґрунтованим втратам особового складу.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію №22/173526-еп "Ветувати закон №8271 про посилення покарання військовослужбовців", яку підписали понад 25 тисяч українців. Відповідь була опублікована на офіційному сайті президента.

У повідомленні йдеться про те, що запорукою боєздатності армії та перемоги України над Російською Федерацією серед іншого є дотримання військової дисципліни та вірність Військовій присязі.

"Військовослужбовці зобов'язані дотримуватись Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги статутів Збройних сил України, накази командирів", — йдеться на сайті глави держави.

За словами Володимира Зеленського, згаданий законопроект №8271 покликаний підвищити рівень військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби. Рішення про підписання закону було ухвалено з урахуванням позиції головнокомандувача ЗСУ та військових командирів.

Також уточнюється, що законопроект дозволить не лише посилити відповідальність за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень на фронті, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

"З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом Міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання", — сказав Зеленський.

Про що йдеться у законопроекті №8271

Законопроект посилює кримінальну відповідальність за низку злочинів, зокрема за відмову виконувати команди військового керівництва. Закон передбачає позбавлення волі від 3 до 12 років, залежно від порушення:

за непокору – від 3 до 10 років ув'язнення;

за невиконання наказу – від 3 до 7 років;

загроза чи насильство щодо начальства – від 5 до 10 років;

за самовільне залишення частини чи місця служби – від 5 до 10 років;

за дезертирство – від 5 до 12 років;

за самовільне залишення поля бою чи відмову діяти зброєю – від 5 до 10.

Нагадаємо, що 24 січня Володимир Зеленський підписав законопроект №8271, що спричинило неоднозначну реакцію української громадськості.

На думку координатора Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, новий закон є спробою перекласти відповідальність із вищого командування на нижчий офіцерський та рядовий особовий склад.

Законопроект №8271 підтримав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, записавши 19 грудня відповідне відеозвернення. За його словами, закон підтримують військові командири, які вже давно вимагали вирішення цього питання.

Раніше Фокус також писав про те, що 31 січня українці зареєстрували петицію, в якій закликали президента України Володимира Зеленського повернути скасовані грошові премії у розмірі 30 тисяч українських військових, які перебувають поза зоною бойових дій.