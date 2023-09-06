Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Шубы Шуфрича. Почему декларации о доходах депутатов не победят коррупцию в Украине

Украина не сможет победить коррупцию декларированием о доходах, убежден блогер Сергей Дидковский. Это важный шаг, но сам по себе он не обеспечивает главного — эволюцию Украины в современное, правовое государство

Сергей Дидковский
Сергей Дидковский
PR-стратег Internet Invest
eye 42
Декларация, доходы, депутаты
Фото: ukranews.com | Декларация о доходах — это важное, но не окончательное средство борьбы с коррупцией
Related video

Есть у народного депутата декларация или нет — системные экономические проблемы это не решит. Коррупцию не минимизирует. Большевизм и популизм не уберет.

В качестве примера. Бегунки-нотариусы с услугой "поможем открыть вам ФЛП" окончательно исчезли после диджитализации. Потому что не нужно стоять в очереди (я открывал ФЛП в 2010 году, знаю) целый день в разных инстанциях и органах.

Есть очередь — есть коррупция.

Можно было давить на нотариусов или заменять руководителей каких-то там районных администраций. А можно было изменить сам принцип.

Изменили принцип — система заработала.

А здесь результат непонятен.

Ну узнаю я, что у Нестора Шуфрича есть сто мерседесов и двести шуб. Что я должен с этой информацией сделать, если общий факт, что он ватник и до сих пор нардеп?

Нет-нет, декларации нужны. Но это не инструмент решения экономических проблем.

Коррупция возникает там, где есть возможность или потребность. Вот человеку нужно ездить по делам за границу, а выехать не может.

Привет, коррупция.

Билеты на поезд "с рук" перепродают?

Так средняя з/п проводника 10+к гривен.

А большая коррупция — это результат отсутствия корпоративного управления, фондового рынка, потоков и обилечивания (формировавшихся еще с 1990-х), прямого управления политиками из офисов ФПГ.

Хотим мы или не хотим — но нам придется стать модерновым, правовым и человеко-ориентированным государством.

А без реализации очевидных экономических и социальных институтов этого не будет.

Источник

Важно
Коррупционеры станут предателями. Поможет ли предложение Зеленского победить самое страшное зло Украины?
Коррупционеры станут предателями. Поможет ли предложение Зеленского победить самое страшное зло Украины?