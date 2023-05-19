Кабмин планирует повысить зарплаты в госсекторе: кто из бюджетников получит надбавки

Правительство хочет увеличить оклад граждан, которые несмотря на войну продолжают выполнять свой долг и не оставили работу в государственной сфере.

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Кабмин Украины рассматривает возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Но учитывая сложную экономическую ситуацию из-за войны, надбавку получат далеко не все бюджетники. Соответствующий проект постановления о повышении выплат опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

В документе сказано, что повышение выплат, вероятно, коснутся сотрудников организаций, учреждений и предприятий, которые получают зарплату из местного и государственного бюджета на территории возможных или активных боевых действий.

Отмечается, что эти граждане, несмотря на всю опасность, продолжают выполнять свой долг. Поэтому правительство хочет дополнительно простимулировать их мотивацию и увеличить доход. Надбавки к зарплатам будут начислять ежемесячно до отмены военного положения в государстве.

Как увеличатся выплаты

Если законодательная инициатива будет поддержана, бюджетники получат следующие надбавки:

на территориях активных боевых действий — в максимальном размере 100% должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — в максимальном размере 50% должностного оклада.

У сотрудников государственных и коммунальных предприятий, которые предоставляют социальные услуги, размер надбавки будет в максимальном размере 100% должностного оклада. Такой же размер доплаты предусмотрен на территориях возможных и активных боевых действий.

"Установление дополнительного коэффициента к должностным окладам работникам, продолжающим выполнять свои обязанности и задачи на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, позволит увеличить заработную плату и частично нивелировать опасные условия труда", — сказано в документе.

Напомним, ранее в Нацбанке спрогнозировали, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, – на 3,7%. Еще в НБУ считают, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные – на 5,7%.

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