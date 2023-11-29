Путин мстит Буданову: спецслужбы РФ активизировались в Украине, кому грозит опасность

Президент и премьер-министр Украины, главы спецслужб и разведок, по словам военных экспертов, стали недоступной целью для агентов ФСБ и ГРУ. Но чиновники рангом ниже уязвимы и в зоне особого риска — например, командиры на фронте. Фокус выяснил, насколько сильно активизировались агенты РФ во время войны.

Отравление тяжелыми металлами Марианны Будановой, жены начальника Главного управления разведки, оживило дискуссии об угрозах высшему военно-политическому руководству Украины от российских агентов. Похоже, в Кремле решили подобраться ближе к топ-чиновникам, отмечают обозреватели газеты The New York Times.

Отравляющие вещества не раз использовали офицеры ГРУ Генштаба РФ из-за их эффективности и незаметности. Зачастую они безвкусные и не имеют запаха, а последствия их атак вызывает симптомы естественных болезней: тошноту, повышение температуры, помутнение сознания и другие.

Вспомним наиболее известные примеры. В 2004 году третьего президента Украины Виктора Ющенко отравили диоксином. В 2018-м спецслужбы РФ применили вещество "Новичок" против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. А в 2020 году лидеру российской оппозиции Алексею Навальному "Новичок" нанесли на нижнее белье.

Примечательно, что за день до известия об отравлении Марианны Будановой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал об активизации шпионов РФ. Он считает, что Москва не в состоянии победить Киев военным путем и поэтому прибегает к услугам агентурной сети.

Кирилл Буданов не пострадал, хотя россияне пытаются устранить его с 2014 года. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что его начальник пережил 10 попыток покушений. Одна из них — это ракетный удар по офису ГУР после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Опрошенные Фокусом военные эксперты и бывшие представители украинских спецслужб полагают, что ситуацию в стране могут расшатывать агенты, внедренные в военные структуры и кабинеты власти при правлении беглого президента Виктора Януковича.

Примеров их вредоносных действий в Украине хватает. В центре Киева 27 июня 2017 года ликвидировали командира спецрезерва ГУР Минобороны, полковника Максима Шаповала. Связанные с Москвой террористы взорвали его автомобиль радиоуправляемой магнитной миной. В тот же день в Константиновском районе Донецкой области подорвали авто с сотрудниками СБУ, погиб полковник Юрий Возный, трое его коллег получили ранения.

Еще один пример — задержание Станислава Ежова, чиновника секретариата Кабмина и личного переводчика экс-премьера Владимира Гройсмана в декабре 2017 года. По заданию российских кураторов он передавал данные о деятельности правительственных структур.

"Другие случаи остаются непубличными, но поверьте, их достаточно. Агенты влияния России сидят и в судебной системе. Серьезно стоит проверить и некоторых начальников департаментов Минобороны Украины", — объясняет Фокусу эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

Как агенты РФ действуют в условиях войны?

По оценкам генерал-лейтенанта, экс-главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, возможности ФСБ и ГРУ Генштаба ВС России по осуществлению покушений на топ-руководителей Украины крайне ограничены.

"Могли активизироваться агенты, которых завербовали во времена пророссийских политиков. В начале полномасштабного вторжения они приостановили связь с кураторами, так как были напуганы серьезными тюремными сроками. Временная остановка деятельности агентов не означает, что Москва откажется от их роли", — замечает он.

Кондратюк подчеркивает, что случай с отравлением жены главы ГУР был направлен на создание хаоса. Прежде всего, это выглядит как личная месть Кириллу Буданову от президента России Владимира Путина за операции в Крыму, удары беспилотниками по Москве и Кремлю, бомбежки военных аэродромов и складов с техникой.

"Буданову удалось перенести войну с территории Украины в Россию. В этом смысле стоит вспомнить и рейды добровольческих корпусов в приграничных областях с Украиной", — комментирует специалист

Руководство ВСУ и медийные персоны. Кто еще под прицелом?

Спецслужбы РФ готовы использовать любую уязвимость украинских чиновников, чтобы атаковать их. Под прицелом представители всех украинских спецслужб, которые работают на территории России и временно оккупированных украинских территориях. Опасность грозит также командующим сухопутных, морских и воздушных сил, а также главе Генштаба ВСУ.

Перед атаками на топ-чиновников и медийных персон спецслужбы РФ создают их список и начинают следить за ними. Изучается система безопасности и их охраны. В отношении высшего руководства Украины эти меры значительно усилены, их достать невозможно. Поэтому выбираются цели, до которых они могут дотянуться, предупреждает Валерий Кондратюк.

В случае с отравлением Марианны Будановой и работников ГУР Минобороны пророссийские агенты, по его мнению, узнали место, где им готовили пищу.

Напомним, 29 октября СМИ писали, что супругу главы ГУР Минобороны могли отравить мышьяком и ртутью. Вероятно, ядовитые вещества попали через пищу.

Фокус ранее писал о попытках отравления украинских политиков российскими спецслужбами. В начале прошлого года росСМИ сообщал об "отравлении" участника делегации российско-украинских переговоров, нынешнего министра обороны Украины Рустема Умерова.