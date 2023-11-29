Украина имеет лишний триллион гривен: экономист объяснил откуда деньги на брусчатку (видео)

Триллион гривен удалось получить путем помощи Запада и эту сумму не вкладывали в бюджет, потому что не были уверены, что деньги будут, говорит экономист Михаил Кухар.

В бюджет страны на этот год украинская власть по самому минимум вкладывала расчет на деньги западных партнеров, поэтому в итоге, когда они поступили, их оказалось более чем на триллион гривен. Об этом заявил в интервью Фокусу главный экономист Ukraine Economic Outlook, Михаил Кухар.

Под эту финансовую помощь министерством финансов не делались расчеты, потому что там подстраховались на случай, если запад не сможет помочь Украине в полном объеме, говорит эксперт. Именно поэтому, по его мнению, поскольку эти финансы не распланированы, то отсюда мы и имеем так называемую "новую брусчатку" и другие, по мнению социума, далеко не самые важные расходы во время войны.

По словам Михаила Кухаря, правительство озвучило, что в бюджете для баланса не хватает $37 млрд. Но помощь западных партнеров была настолько активной, что, как говорит экономист, во время войны мы имеем перевыполнение бюджета на 53%.

Я не могу ругать за это Министерство финансов, — говорит Михаил Кухар, — Там поступили логично: заложили минимум, а если будут лишние деньги, то их всегда есть куда потратить".

Но кроме финансовой помощи Запада экономист акцентирует, что идет превышение поступлений и по некоторому ряду налоговых статей. По словам господина Михаила, все это налоговое превышение показателей происходит благодаря, в том числе и террору предпринимателей со стороны налогового комитета Даниила Гетманцева, который продолжается во время войны.

В этой ситуации, говорит экономист, политика сбора налогов должна быть значительно более лояльной, потому что бизнес страдает и из-за недостатка работников и из-за недостатка покупателей. Между тем ведомство заблокировало, по словам господина Кухаря, от 20 до 30 млрд гривен на счетах налоговых накладных. При сумме в триллион лишних гривен это просто смешно, говорит экономист. Он считает, что весь этот налоговый террор делается только ради продолжения коррупции.

Власть должна понимать, что чем больше бизнеса выживет в Украине, тем крепче будет и экономической и реальный фронт. И именно бизнес будет основным плечом, которое поддержит Украину после победы для ее развития, отмечает Михаил Кухар.

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