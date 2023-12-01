Сбить легче, чем Shahed-136: эксперт рассказал, почему ВСУ не угрожает беспилотный "Термит" (видео)

По мнению аналитика Александра Коваленко, при большом размере и скорости, которая в два раза меньше, чем у Shahed-136, "Термит" станет легкой мишенью для украинской противовоздушной обороны.

Беспилотный вертолет "Термит", который разрабатывается для армии РФ почти не будет нести серьезной угрозы для ВСУ, потому что он медленнее и заметнее Shahed-136, который оккупанты не используют на фронте, потому что он там станет легкой добычей ПВО. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

В целом, по его словам, разработка этого БПЛА началась еще в 2016 году на НПО "Стрела" и беспилотник презентовали как некоего конкурента западным образцам дронов вертолетного типа.

"После 7 лет удалось собрать с десяток подобных машин разной степени готовности, — акцентирует военный аналитик Александр Коваленко, — Это говорит о низком уровне подготовки к массовому производству подобных аппаратов".

Известно, что средняя скорость "Термита" составляет примерно 90 км/ч, а в полете он может продержаться до 6 часов, говорит эксперт. Основным элементом поражения БПЛА вертолетного типа являются управляющие ракеты повышенной точности С-8Л, которые бьют на 6 км, а сам беспилотный вертолет имеет на борту 3 таких ракеты.

Звучит вроде бы неплохо, но Александр Коваленко отмечает, что такой тип беспилотных машин имеет множество недостатков. По мнению аналитика, при весе в 450 кг, большом размере и скорости, которая в два раза меньше скорости Shahed-136, этот агрегат станет легкой мишенью для украинской противовоздушной обороны, даже для мелких мобильных групп с ПЗРК.

Аналитик подчеркивает, что даже Shahed-136 не используется россиянами на фронте, потому что линия соприкосновения безумно насыщена разнообразными средствами ПВО, системами радиоэлектронной борьбы и так далее. Там подобные дроны становятся легкой мишенью.

По мнению эксперта, этот вертолет скорее разрабатывают для того, чтобы в далеком будущем заменить "Термитом" ударный вертолет Ка-52. У россиян сейчас большие потери этого довольно качественного ударного вертолета, который оккупантам приходилось часто использовать.

Поэтому армия РФ нуждается в более дешевых и массовых аналогах боевых вертолетов и пытается их создать, но, по мнению аналитика, у них получается хоть и дешевый вариант, но при этом сильно страдает качество и технические возможности аппаратов. То есть говорить о какой-то серьезной опасности со стороны подобных машин для ВСУ нет нужды.

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