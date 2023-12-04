Вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре: эксперт рассказал, насколько это реально (видео)

Когда европейские чиновники будут сидеть в Киеве — все бюрократические процедуры будут выполняться в разы быстрее, отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Все предыдущие договоренности с Евросоюзом свидетельствуют о том, что Украина будет вступать в ЕС по другой, упрощенной процедуре без бюрократической волокиты, чем это делали предыдущие страны. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, Украина уже с 2014 года сделала очень много для такой интеграции с Европейским Союзом, так что, в принципе, для нас эта процедура уже длится почти 10 лет, потому что Украина выполняла ряд нужных положений, условия об ассоциации и так далее. А некоторые интеграционные моменты мы начали делать даже со времен президентства Леонида Кучмы.

Поэтому подписание обновленного Меморандума между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом, которое состоялось 28 ноября, является очередным свидетельством того, что Украина остается в центре внимания и нам будет дан зеленый свет в направлении ЕС. Однако, отмечает политолог, это вовсе не означает, что Евросоюз закроет глаза на невыполнение всех требований, которые перед нами поставили. Надо будет выполнить все обязательства, в чем и поможет открытие соответствующего офиса ЕС в Украине. .

"Многие не оценили эту инициативу по открытию офиса ЕС, — говорит Игорь Рейтерович, — Но здесь надо понимать, что процесс интеграции очень бюрократичен, а подобное тесное сотрудничество на месте как раз и поможет решить все договоренности как можно быстрее".

Когда европейские бюрократы будут сидеть в Киеве, то все бюрократические процедуры будут выполняться в разы быстрее, отмечает эксперт. Здесь надо помнить, что те же поляки пять лет готовились и выполняли все процедуры и реформы для вступления в ЕС и еще два года шли переговоры для вступления.

Никакой предвзятости к Украине со стороны ЕС нет, просто мы должны сделать все экономические и политические реформы, которые соответствуют требованиям к другим странам-участницам Европейского союза, акцентирует политолог. Однако не надо отвергать тех фактов, что по политической воле других стран на некоторые недоработки Польши или Румынии все же закрыли глаза. Например, отмечает Игорь Рейтерович, по уровню предотвращения коррупции Украина сейчас находится на более высоком уровне, чем была Румыния на момент принятия в ЕС.

С другой стороны война с Россией притормаживает процесс вступления в ЕС, но, отмечает эксперт, ни в одном документе Евросоюза не написано, что туда нельзя брать страну, которая находится в состоянии войны или имеет какие-то территориальные споры с соседом. То же самое касается и НАТО, потому что есть яркий пример Турции и Греции, которые имеют территориальные споры.

Конечно, говорит политолог, страна, в которой уже завершилась война более прогнозируемая для ЕС, в том числе и с точки зрения инвестиций в эту страну. Итак, мы имеем время до конца войны завершить все интеграционные реформы и если выполним их на 90-95% будем иметь все права, чтобы вступать в ЕС и ни у одной европейской страны не будет официальных аргументов, чтобы отказать в этом вопросе.

Ранее Фокус рассказывал, что ЕС перешел на военные рельсы ради Украины. По мнению эксперта Николая Давидюка, Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована".