ЕС перешел на военные рельсы ради Украины: эксперт рассказал, чего должен бояться Путин (видео)
По мнению эксперта Николая Давидюка, Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована".
Долгая война очень сильно истощает сам Европейский Союз в аспекте некоторых запасов оружия, потому что Европа не готовилась к масштабным войнам со времен распада СССР, а постоянный источник антироссийских санкций является по сути "вегетарианским" и при всей внешней силе на самом деле не очень влияют на страну-агрессора. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Николай Давидюк.
Он не видит конкретного желания ЕС просто "замуровать" Россию и не впускать ее никуда. Например, говорит эксперт, датчане с норвежцами могли бы заблокировать движение танкеров с нефтью и хотя от этого немного выросла цена на нефть, но от этого выиграла бы Норвегия.
"В любом случае процесс идет и даже к поддержанию санкций присоединился Казахстан, — утверждает Николай Давидюк, — Там в прошлом месяце заблокировали более 60 видов товаров, которые Россия хотела получать с помощью соседа".
И хотя, по мнению эксперта, Россия стратегически угасает в экономическом смысле, но нам нужно, чтобы этот процесс происходил не медленно, а как можно быстрее. Украине надо, чтобы у агрессора не было металла, чтобы делать оружие или возможностей продавать нефть для выплаты зарплат бюджетникам.
Однако стоит отметить, говорит господин Давидюк, что европейские лидеры все активнее демонстрируют свою мощь и стремление выдвинуть свои страны не первые позиции. Например, Шольц делает все, чтобы Германия была первой по экономике и производству в Европе, Макрон поджимает Путина в Средней Азии, а председатель Еврокомиссии, Урсулу фон дер Ляйен всегда придерживалась проукраинской позиции.
"Конечно, если принимать во внимание некоторых из европейских политиков, которые ведут троянскую политику в отношении ЕС, например господина Орбана, то эти "троянские пони" не могут подвинуть проукраинскую позицию Евросоюза, — отмечает эксперт, — ЕС глобально перестроил свою политическую, милитаристскую и финансовую политику к положительной поддержке нашей страны".
Путин бояться того, насколько ЕС наладил отношения с производителями вооружений по всему миру и перешел на так называемые "военные рельсы" говорит Николай Давидюк, потому что экономика РФ меньше, чем экономика Италии. Наши союзники могут заказывать оружие где угодно, а не производить лично. Например, Великобритания и США заказывали для нас артиллерию 155 мм в Пакистане, отмечает политолог.
Ранее Фокус сообщал, что у НАТО есть только технические требования по вступлению и здесь у нас проблем нет. По мнению эксперта, если у НАТО действительно есть какой-то четкий перечень требований, то они нам его предоставят и мы составим пошаговый план, который был по Евроинтеграции (безвизу).