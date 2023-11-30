ЕС перешел на военные рельсы ради Украины: эксперт рассказал, чего должен бояться Путин (видео)

По мнению эксперта Николая Давидюка, Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована".

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Долгая война очень сильно истощает сам Европейский Союз в аспекте некоторых запасов оружия, потому что Европа не готовилась к масштабным войнам со времен распада СССР, а постоянный источник антироссийских санкций является по сути "вегетарианским" и при всей внешней силе на самом деле не очень влияют на страну-агрессора. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Николай Давидюк.

Он не видит конкретного желания ЕС просто "замуровать" Россию и не впускать ее никуда. Например, говорит эксперт, датчане с норвежцами могли бы заблокировать движение танкеров с нефтью и хотя от этого немного выросла цена на нефть, но от этого выиграла бы Норвегия.

"В любом случае процесс идет и даже к поддержанию санкций присоединился Казахстан, — утверждает Николай Давидюк, — Там в прошлом месяце заблокировали более 60 видов товаров, которые Россия хотела получать с помощью соседа".

И хотя, по мнению эксперта, Россия стратегически угасает в экономическом смысле, но нам нужно, чтобы этот процесс происходил не медленно, а как можно быстрее. Украине надо, чтобы у агрессора не было металла, чтобы делать оружие или возможностей продавать нефть для выплаты зарплат бюджетникам.

Однако стоит отметить, говорит господин Давидюк, что европейские лидеры все активнее демонстрируют свою мощь и стремление выдвинуть свои страны не первые позиции. Например, Шольц делает все, чтобы Германия была первой по экономике и производству в Европе, Макрон поджимает Путина в Средней Азии, а председатель Еврокомиссии, Урсулу фон дер Ляйен всегда придерживалась проукраинской позиции.

"Конечно, если принимать во внимание некоторых из европейских политиков, которые ведут троянскую политику в отношении ЕС, например господина Орбана, то эти "троянские пони" не могут подвинуть проукраинскую позицию Евросоюза, — отмечает эксперт, — ЕС глобально перестроил свою политическую, милитаристскую и финансовую политику к положительной поддержке нашей страны".

Путин бояться того, насколько ЕС наладил отношения с производителями вооружений по всему миру и перешел на так называемые "военные рельсы" говорит Николай Давидюк, потому что экономика РФ меньше, чем экономика Италии. Наши союзники могут заказывать оружие где угодно, а не производить лично. Например, Великобритания и США заказывали для нас артиллерию 155 мм в Пакистане, отмечает политолог.

Ранее Фокус сообщал, что у НАТО есть только технические требования по вступлению и здесь у нас проблем нет. По мнению эксперта, если у НАТО действительно есть какой-то четкий перечень требований, то они нам его предоставят и мы составим пошаговый план, который был по Евроинтеграции (безвизу).