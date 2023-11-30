У НАТО есть только технические требования по вступлению и здесь у нас проблем нет, — мнение эксперта (видео)

Если у НАТО действительно есть какой-то четкий перечень требований, то они нам его предоставят и мы составим пошаговый план, который был по евроинтеграции (безвиз), считает аналитик Валентин Гладких.

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Разговоры о каком-то перечне реформ, который предложили на последней встрече в Брюсселе очень удивляет, поскольку никаких политических требований, кроме демократичности страны для вступления в НАТО не нужно. Об этом в интервью Фокусу заявил Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

По его словам, у НАТО нет никакого перечня, кроме требований к военно-технической стандартизации: структура управления, калибр оружия, радиочастоты, толщина бетона в дотах и многое другое. Ну и ключевой момент, безусловно, гражданский контроль за вооруженными силами. Почти всем этим требованиям Украина соответствует.

"Я надеюсь, что украинские дипломаты в конце концов смогут получить от НАТО исчерпывающий перечень всех тех необходимых шагов, которые мы должны сделать для того, чтобы удовлетворить их пожелания", — отмечает Гладких.

Что касается политических требований о борьбе с коррупцией или высокого уровня прав человека, то при всем уважении к Албании или Турции, эксперт сомневается, что там все так же прекрасно, как, например, в Нидерландах. Конечно, надо отдать должное, что все эти государства прилагают соответствующие усилия для того, чтобы искоренить какие-то негативные явления, но, по мнению специалиста, Украина в этих аспектах точно не отстает.

Если у НАТО действительно есть какой-то четкий перечень требований, то они нам его предоставят и мы составим пошаговый план, который был по евроинтеграции (безвиз). Украина сделает все должным образом, как и было с безвизом, считает эксперт.

"В целом, политическое решение о принятии Украины в НАТО уже одобрено, утверждает Валентин Гладких, — теперь осталось имплементировать это решение. А все эти бюрократические преграды, возможно, являются просто своеобразным тормозящим фактором, учитывая состояние безопасности".

Что касается всех дискуссий о так называемом "гибридном вступлении в НАТО", то, по словам эксперта, они крайне нужны, потому что подкрепляют необходимость скорейшего принятия Украины в НАТО. Но там просто не понимают, из-за определенных рисков со стороны РФ, как это сделать безопаснее для альянса, поэтому подобные сценарии не являются продуктивными. Однако поиск подобных сценариев является хорошим признаком для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что никому до конца не будет известно, вступит ли Украина в НАТО, и сможет ли Российская Федерация напасть в будущем снова.