У НАТО є тільки технічні вимоги щодо вступу і тут у нас проблем немає, — думка експерта (відео)

Якщо у НАТО дійсно є якийсь чіткий перелік вимог, то вони нам його нададуть і ми складемо покроковий план, який був щодо Євроінтеграції (безвіз), вважає аналітик Валентин Гладких.

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Розмови про якийсь перелік реформ, який запропонували на останній зустрічі в Брюселі дуже дивує, оскільки ніяких політичних вимог, окрім демократичності країни для вступу до НАТО не потрібно. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Валентин Гладких, кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна".

За його словами, у НАТО немає жодного переліку, окрім вимог до військово-технічної стандартизації: структура управління, калібр зброї, радіочастоти, товщина бетону в дотах і багато чого іншого. Ну і ключовий момент, безумовно, цивільний контроль за збройними силами. Майже всім цим вимогам Україна відповідає.

"Я сподіваюся, що українські дипломати зрештою зможуть отримати від НАТО вичерпний перелік всіх тих необхідних кроків, які ми повинні зробити для того, щоб задовольнити їхні побажання", — зазначає Гладких.

Щодо політичних вимог про боротьбу з корупцією чи високого рівня прав людини, то при всій повазі до Албанії чи Туреччини, експерт сумнівається, що там все так само чудово, як, наприклад, у Нідерландах. Звичайно, треба віддати належне, що всі ці держави докладають відповідних зусиль для того, щоб викоренити якісь негативні явища, але, на думку фахівця, Україна в цих аспектах точно не пасе задніх.

Якщо у НАТО дійсно є якийсь чіткий перелік вимог, то вони нам його нададуть і ми складемо покроковий план, який був щодо Євроінтеграції (безвіз). Україна зробить все належним чином, як і було з безвізом, вважає експерт.

"В цілому, політичне рішення щодо прийняття України до НАТО вже схвалено, стверджує Валентин Гладких. — Тепер залишилось імплементувати це рішення. А всі ці бюрократичні перепони, можливо, є просто своєрідним гальмівним фактором з огляду на безпековий стан".

Щодо всіх дискусій про так званий "гібридний вступ до НАТО", то, за словами експерта, вони вкрай потрібні, бо підкріплюють необхідність якнайшвидшого прийняття України до НАТО. Але там просто не розуміють, через певні ризики з боку РФ, як це зробити найбезпечніше для альянсу, тому подібні сценарії не є продуктивними. Проте пошук подібних сценаріїв є гарною ознакою для України.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив, що нікому до кінця не буде відомо, чи вступить Україна до НАТО, і чи зможе Російська Федерація напасти в майбутньому знову.