Западная пресса паникует и предлагает сделать Путина "Человеком года": в чем опасность для Украины

Западным журналистам надо говорить об активизации Путина и рисках для ЕС, а не разгонять панику, отмечает политолог Владимир Фесенко.

Включение в состав кандидатов на звание "Человек года" по версии уважаемого журнала TIME ничего не значит по своей сути, но свидетельствует о своеобразном подходе журналистов издания, которым, видимо, важен факт самого влияния персоны на мир, а не то, хорошим было это влияние, или принесло горе. Об этом в интервью Фокусу отметил политолог Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, TIME не впервые выдвигает такие одиозные фигуры на обложку, потому что в свое время редакция журнала признавала и Гитлера "Человеком года". Да и сам Путин не впервые получал такое признание от редакции издания.

"Я не уверен, что Путина и на этот раз отметят таким образом, потому что ситуация не такая, — отмечает Владимир Фесенко, — Но сам факт включения его лица в перечень кандидатов, на что обратили внимание другие коллеги журналистов ведущих изданий является, конечно, недопустимым и неправильным".

Неправильной, по мнению эксперта, является и своеобразная тональность дискуссии в некоторых политических и журналистских кругах Запада в стиле "все пропало". Это заметно по заголовкам зарубежной прессы и аналитическим материалам, в которых навязывается мысль читателям, что Путин давит и начинает выигрывать. Но он еще не выиграл, акцентирует Фесенко, потому что проблемы на Западе и нехватка ресурсов у нас являются проблемами, но их можно решить и это не значит, что Путин уже выиграл войну.

С другой стороны такие панические заголовки могут, конечно, быть инструментом журналистов, позволяющим привлечь внимание своих политических элит к тяжелой ситуации. Но такие журналисты забывают, отмечает политолог, что "благими намерениями путь ведет в ад".

По мнению Владимира Фесенко, в подобной ситуации стоит говорить о рисках и вызовах со стороны Путина, о его активизации в перестройке экономики на военные рельсы, о плохой работе санкций и так далее. И, на сам перед, такие журналистские материалы нужны именно европейцам для трезвого обзора ситуации, а не ради панических выводов, отмечает политолог.

"Некоторая растерянность Запада понятна и там ее немало, — акцентирует Владимир Фесенко, — Интересно, что у нас растерянности почти нет, а есть политическая конфликтность, что во многом нам мешает".

Полный выпуск разговора с Владимиром Фесенко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Россия продолжает зарабатывать на нефти и торговле газом. Европейские санкции не помогают ослабить армию Путина.