"Это будет вторая Буча": в 2025 году Москва планирует уничтожить Украину и ее нацию, — ветеран АТО Евгений Дикий

Путин планирует по примеру Гитлера "окончательно решить украинский вопрос" после вероятной победы Трампа в 2025 году, и со всей силой ударить по Украине, говорит ветеран Евгений Дикий.

Сейчас оккупантам не хватает техники и даже мобилизация не очень помогает продвинуться, поэтому в Кремле хотят в 2024 году нарастить запасы техники и надеясь на победу бывшего президента Дональда Трампа в США, который может перекрыть поставки помощи ВСУ, в 2025 году полностью захватить Украину. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

У врага нет иллюзий относительно 2024 года и Путин понимает, что просто не сможет что-то масштабного захватить в Украине (Киев, Харьков или Одессу) из-за недостатка профессиональной армии и техники, утверждает специалист. Максимум на что они рассчитывают — это Донецкая область и дойти до реки Оскол на Слобожанщине, а минимум — просто удержаться на занятых позициях. Хотя они опасаются, что не удержатся из-за больших потерь, поэтому постоянно подогревают истерику в западных СМИ о "все пропало" и о том, что "надо садиться за стол переговоров".

А в 2025 году, по мнению ветерана АТО, у россиян должна осуществиться их "религиозная вера" во "второе пришествие Трампушки". Потому что именно он будет способен прекратить военную и финансовую помощь Украине, после чего накопленными силами Кремль ударит снова и дойдет до границ Польши.

Евгений Дикий акцентирует, что конечная цель россиян была и остается единственной и от своих граждан ее не скрывают — "окончательное решение украинского вопроса". При этом это "окончательное решение" будет полностью в стиле Адольфа Гитлера в отношении евреев, говорит ветеран.

Если мы эту войну проиграем, то Украины не будет. Это будет одна сплошная Буча, — утверждает Евгений Дикий, — И у нас не должно быть надежд, что ЕС примет 27 миллионов украинцев. Поэтому мы или выиграем эту войну, или можем спросить жителей Бучи, как выглядит российская оккупация.

Но ветеран отмечает, что обществу надо наконец оправиться от ощущения "измены" и вспомнить, с чего все начиналось. По его словам, еще не прошло и двух лет, когда россияне были уверены, что оккупируют всю Украину за сакральные "две недели". И в этом, кстати, были уверены и все западные союзники Украины.

Давайте будем совсем честными: многие украинцы тоже мало в этом сомневались и просто обсуждали планы насколько жестко и как надо будет партизанить в оккупации, — говорит Евгений Дикий, — А сейчас российская армия упорно гордится тем, что смогла лишь сдержать наше наступление.

"Вторая армия мира" провела самую большую мобилизацию со времен Второй мировой войны и теперь гордится тем, что не дала украинцам вымести их "за поребрик", акцентирует ветеран АТО. Количество освобожденных городов и областей от российских оккупантов и так все знают, напоминает эксперт, поэтому никакой речи о "пропало все" и "зраде" не может и идти.

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Россия продолжает зарабатывать на нефти и торговле газом. Европейские санкции не помогают ослабить армию Путина.