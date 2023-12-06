Доживем до весны: как будут развиваться события в Украине без финансовой помощи США

Республиканцы и демократы пока не могут утвердить помощь для Украины — камнем преткновения остаются внутренние политические вопросы. Фокус попросил экспертов объяснить, что будет, если США прекратят поддерживать Киев деньгами.

Сенат США 6 декабря должен проголосовать за пакет законопроектов на сумму $110 млрд, часть из которых — более 60 млрд долларов — предусмотрена для Украины. С большой вероятностью документ не примут, о чем заявила глава фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова, активно лоббирующая вопрос поддержки Украины в США.

Республиканцы и демократы не смогли договориться об укреплении южной границы США, входящей в пакет законопроектов. Переговоры превратились в перепалку, из-за чего, судя по всему, в последний момент пришлось отменить выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Сенатом, которое анонсировали 5 декабря. По официальной версии, это было сделано потому, что на заседании обсуждались внутренние политические вопросы.

Позицию республиканцев относительно будущего голосование четко сформулировал спикер нижней Палаты представителей Майк Джонсон. Он заявил, что не будет поддерживать помощь Украине без изменений в миграционной политике.

Держим оборону

"Исходя из цифр, которые Украина еще не получила в этом году, у нас есть около 4,8 млрд долларов. За эти деньги в течение года было оплачено производство техники, поставки которой должны осуществиться до весны. Поэтому даже если США не проголосуют за помощь для Украины, завтра она не закончится, и 1 января — тоже. А за три месяца американцы смогут решить внутренние политические вопросы", — говорит Фокусу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам эксперта, у Киева достаточно ресурсов, чтобы обеспечить оборону зимой, так как есть помощь от европейских партнеров. А дальше нужно сконцентрировать усилия на собственном производстве.

"Расход любой техники во время масштабного наступления в 3-5 раз больше, чем во время обороны. Иногда — в 7 раз. Так как без авиации наступательные действия обречены на провал, а этот вид вооружения мы без наших партнеров не сможем получить, общая картина такая: в режиме обороны мы удержимся, а дальше ждем решения партнеров", — добавляет Свитан.

Политический эксперт Игорь Рейтерович добавляет, что демократы заинтересованы в том, чтобы одобрить помощь для Украины. Для них в перспективе это станет бонусом на предстоящих выборах в 2024 году. Республиканцы, в свою очередь, хотят удовлетворить интересы собственного электората, настаивая на необходимости выделить деньги, в том числе для укрепления южной границы США. В этом — ключевая проблема и основное разногласие, которое пока не удается преодолеть.

"Ограничение помощи может стать фактором, который вынудит наше политическое руководство задуматься про переговоры с РФ. Ситуация пока не патовая. Однако если будут звучать прямые заявления о приостанове помощи — это будет прямой сигнал садится за стол переговоров. Это плохо, потому что позиции России будут сильнее, они понимают ситуацию и воспользуются этим", — говорит Фокусу Рейтерович.

За стол переговоров — только с сильной позицией

Эксперт добавляет, что в СМИ все чаще публикуют предположения о том, что Киев могут склонить к переговорам, так как денежная помощь Запада не бесконечна. Однако по словам Рейтеровича, Украина может сесть за стол переговоров только с железными аргументами, демонстрирующими сильную позицию. Это могут быть успехи на фронте, либо — ситуация, при которой РФ будет политически заинтересована в переговорах не меньше, чем Украина.

"В РФ ходят слухи, что до лета у них появится заинтересованность в переговорах. Несмотря на мобилизацию и военную экономику, они не находятся в ситуации, при которой могут достичь значительных успехов на поле боя. Недавние результаты соцопроса в РФ показали, что большинство россиян во время "Прямой линии" с Путиным больше всего хотят спросить: "когда закончится война?". Эти настроения будут только усиливаться. И руководству РФ придется искать выход из ситуации. Путин не против и сейчас завершить войну, только на его условиях. Поскольку это невозможно, они будут искать другие варианты", — резюмирует эксперт.

Напомним, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг считает, что выделенные средства для помощи Украине истекут к концу года. Если Конгресс откажется проголосовать за дополнительное финансирование, это "поставит Киев на колени на поле боя" и увеличит вероятность военных побед России.

А госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, если Путину позволят продолжать безнаказанно действовать, он не только не остановится в Украине, но и направит усилия на войну со странами НАТО.

Фокус разбирался, когда и какую помощь для Украины одобрят в американском Конгрессе.

Также Фокус писал, почему западные политики симпатизируют Путину и как этим пользуется Кремль.