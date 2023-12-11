Третья волна наступления до Нового года: что ждет Авдеевку в ближайшие дни

Войска РФ увеличили концентрацию сил под городом за счет самой боеспособной группы "Юг", в составе которой почти 160 тысяч солдат. Пока главным достижением оккупантов стал выход к очистным сооружениям, но в будущем ситуация может измениться. Фокус выяснил, насколько реальна перспектива окружения города.

Наступление российских войск на Авдеевку продолжается, бои идут к югу от Красногоровки, возле села Новокалиново, у окраины Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне.

Военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке и российские военкоры пишут о якобы проникновении ВС РФ в город с северо-востока и захвате части дачного поселка.

ВСУ отразили под Авдеевкой за последние сутки 49 атак врага

"Украинские силы ведут бой с оккупантами при помощи танков, им пришлось отступить от одного из захваченных зданий", — отмечает немецкий журналист.

Пропагандисты говорят о закреплении оккупантов в поселке Степовое, продвижении за железной дорогой и сужении кольца окружения вокруг Авдеевского укрепрайона.

"Севернее ВС РФ вошли в черту города Авдеевка и ведут бои на окраинах частного сектора", — пишут в пророссийских пабликах.

Генштаб ВСУ официально не подтверждал вход захватчиков в Авдеевку. В Силах обороны Украины Таврического направления утверждают, что ВСУ сдерживают натиск врага: под Авдеевкой за последние сутки отражено 49 атак.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признает сложность ситуации: военачальники решают, как обеспечить устойчивость обороны и сохранить жизни воинов.

Опрошенные Фокусом военные аналитики констатировали незначительные успехи россиян в боях за город. По оценкам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, основным достижением ВС РФ стал выход к очистным сооружениям Авдеевки.

"Вышли на запах так сказать. В остальном укрепрайон держится и до весны его не возьмут. Единственное, на что они способны — уничтожить город управляемыми авиабомбами (УАБ). Тогда ВСУ отойдут западнее и продолжат держать участок под огневым контролем", — поясняет он Фокусу.

Схожая боевая ситуация в Марьинке: ВСУ стоят на нескольких западных улицах с полуразрушенными домами, куда не прилетают артснаряды и УАБ.

"Остальная часть Марьинки уничтожена, россиян в ней нет. Они могут туда забежать, поставить триколор и убежать. До такого состояния они могут довести Авдеевку, для этого потребуется большой расход боеприпасов", — подчеркивает Свитан.

Третья волна наступления на Авдеевку начнется до Нового года

Концентрация российских сил и средств в районе Авдеевки увеличивается: под городом ВС РФ сосредоточили самую боеспособную группу "Юг" с почти 160 тысячами личного состава, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Чтобы усиливать давление на Авдеевку, в качестве донора используют силы 90-й танковой дивизии из группы "Центр". Из резерва также вывели 74-ю стрелковую бригаду из состава 41-й общевойсковой армии в Луганской области. Все это говорит о перегруппировках и доукомплектованиях подразделений, утративших боеспособность.

"До нового года может полноценно начаться третья волна наступления на город. В северном секторе у россиян есть перспектива прорыва на Степовое, но пока они не закрепились на окраинах села", — отмечает Коваленко.

Наиболее укрепленным объектом на севере остается Авдеевский коксохим. Военные РФ туда могут зайти, но не закрепиться, акцентировал внимание эксперт.

После зимних праздников возможно усиление давления живой силы врага. Для этого вероятно использование в боях группировки "Запад", действующей на Купянском направлении, и вывод сил из Бахмута.

Коваленко не исключает, что в новом году наступательная группировка россиян увеличится до 60 тысяч человек. Это создаст реальную угрозу выхода на Степовое, Бердичи, Северное и Тоненькое. Возможен выход на огневой контроль логистической артерии 0542, которая снабжает гарнизон в Авдеевке.

Захват Авдеевки и Купянска: будет ли подарок Путину?

Российская армия получила задачу захватить Авдеевку и Купянск до президентских выборов в России в марте 2024 года, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики полагают, что военное командование хочет продемонстрировать россиянам успехи на Донбассе, чтобы сохранить действующий режим в Кремле и показать избирателям поддержку Владимира Путина со стороны российских военных.

Тем не менее cущественного продвижения в последние дни россияне не показали. Дедлайны по оккупации города уже срывали: первый раз это было был 14 декабря, когда Путин должен был официально объявить о намерении баллотироваться на пост президента, рассказал Фокусу ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Теперь сроки передвинули на 15 марта, к началу голосования. Удастся ли им взять два города? Думаю нет, поэтому сейчас быстро готовят "план Б" во главе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Возможно, к марту россияне отойдут в оборону", — объясняет он.

Потери россиян за время неудачных попыток штурма Авдеевки рекордные: они превышают Бахмут примерно на 25%. Если среднесуточные потери во время штурма Бахмута были на уровне 776 солдат, то на Авдеевском направлении — уже 931.

Напомним, по данным британской разведки ВСУ провели успешные контратаки, благодаря которым армия РФ потеряла контроль над селом Степовое.

Фокус ранее писал, как ВС РФ пытаются расширить окружение Авдеевки со стороны села Первомайское. Оккупанты получили преимущество в артиллерии и FPV-дронах.