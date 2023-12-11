Фокус представит Рейтинг министров Украины: как эксперты оценили работу Кабмина в 2023 году

Фокус попросил профильных экспертов дать оценку эффективности работы министров по 10-балльной шкале. В рейтинг также включены главы четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства.

Фокус составил рейтинг министров Украины, куда вошли главы правительственных ведомств, а также руководители НЭК "Укрэнерго", Национального банка Украины (НБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Редакция опросила профильных экспертов, которые дали оценку работе украинских топ-чиновников в 2023 году.

Рейтинг министров Украины будет опубликован 12 декабря. Ознакомиться с ним можно будет на сайте focus.ua и в наших социальных сетях.

Как формировался рейтинг

Для составления списка Фокус пообщался с профильными экспертами, которые оценили деятельность каждого украинского министра по 10-балльной шкале.

Общая сумма баллов по каждому фигуранту была разделена на количество экспертов. Рейтинг формировался на основе полученных среднеарифметических баллов.

Оценка премьер-министру Украины Денису Шмыгалю была выведена как средняя экспертная оценка Кабмина.

Кто вошел в рейтинг Фокуса

Эксперты оценивали работу представителей украинского правительства, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра обороны Рустема Умерова, министра внутренних дел Игоря Клименко и многих других.

Помимо министров в рейтинге также присутствуют руководители "Укрэнерго", НБУ, НАБУ и НАПК.

Рейтинг министров Украины 2023 года по версии Фокуса будет опубликован во вторник, 12 декабря. Ищите его на focus.ua и в наших социальных сетях.