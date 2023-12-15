Бассейны, стадионы и комплексы. Названы самые известные спортивные объекты, разрушенные ВС РФ (фото)

Детские спортивные школы, стадионы и комплексы олимпийского значения уничтожены реактивной артиллерией и баллистическими ракетами. В России разрушения называли "ударами по скоплению техники стран НАТО". Фокус сделал подборку наиболее известных объектов, где в мирное время тренировались украинские чемпионы.

Полномасштабная война с Россией нанесла колоссальный урон спортивной индустрии Украины. В ходе боевых действий пострадало более 500 объектов спортивной инфраструктуры в 15 регионах. Примерная сумма убытков — около 300 млн долларов, следует из данных Министерства молодежи и спорта Украины, которые имеются в распоряжении Фокуса.

По данным Минспорта к середине декабря текущего года, 402 комплекса существенно повреждены, а 99 — разрушены полностью. Больше всего разрушений на востоке Украины:

в Харьковской области — 163 объекта,

в Луганской – 95,

в Донецкой – 71.

Далее следуют Херсонская (79 объектов), Николаевская (26), Днепропетровская (16) и Киевская области (15). В Киеве от ракетных ударов пострадали четыре спорткомплекса. Не более 10 объектов россияне разрушили в Сумской, Запорожской, Житомирской и Одесской областях, а в Винницкой и Хмельницкой — по одному в каждой.

Спортивные залы, детско-юношеские спортивные школы, крупные стадионы и комплексы обстреливали из реактивной артиллерии и баллистическими ракетами. Минобороны РФ часто называло эти удары "разгромом скопления военной техники, переданной Украине странами НАТО".

В Харькове разрушили спортивные объекты олимпийского значения

Спортивный комплекс "Акварена" на улице Клочковской попал под обстрел ВС РФ буквально с первых дней вторжения. Это самый большой бассейн в городе, где готовили будущих призеров международных соревнований по плаванию. В этом комплексе тренировалась олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова.

В марте 2022 года снаряды пробили крышу и разбили стеклянный фасад бассейна.

Российские войска в ночь на 24 июня 2022 года двумя ракетами "Искандер" уничтожили спортивный комплекс НТУ ХПИ "Политех". От взрывов разрушились легкоатлетический манеж, игровой зал и кабинеты преподавателей.

До полномасштабного вторжения России в спорткомплексе тренировались студенты, спортсмены и будущие олимпийцы. Во время проведения соревнований комплекс вмещал до 500 человек.

В первые месяцы войны был обстрелян спортивный клуб "Унифехт". Снаряды разрушили основное здание, крышу и игровые залы.

Прилеты были по дворцу спорта "Локомотив" в Холодногорском районе, в результате которых уничтожены большой бассейн и боксерский клуб. На этой спортивной арене тренировались чемпионки по синхронному плаванию, выступали звезды спорта и призеры Олимпиад.

Киев и область: ВС РФ разгромили комплекс футбольного клуба "Шахтер"

Один из центров детского баскетбола Киева, спортивный комплекс "Авангард" был разрушен в результате ракетного удара армии России в марте 2022 года. На этой арене часто проводили аматорские турниры. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приезжал в столицу, чтобы увидеть разрушения. По итогам визита он обещал поддержку украинским спортсменам.

Обстрелу подвергся также тренировочный комплекс "Святошино", база футбольного клуба "Шахтер". Один снаряд прилетел на тренировочное поле, а другой – в помещение, где спортсмены хранили экипировку. "Горняки" тренировались на этой базе с июля 2014 года.

Во время боев за Ирпень в начале российского вторжения в городе пострадало много спортивных объектов. Полностью разрушен Центр Федерации тенниса Украины, открывшийся 1 мая 2019 года. На его территории располагалось семь открытых кортов с грунтовым покрытием.

До большой войны в Центре Федерации тенниса Украины проходили тренировки и мастер-классы с украинскими теннисистами, всеукраинские и международные соревнования по профессиональному и любительскому теннису.

Россияне разрушили Ирпенскую детско-юношескую спортивную школу. После прилетов в ней сгорели зал для занятий единоборствами и оздоровительной гимнастикой, а также учебные кабинеты.

На поле стадиона "Чемпион", построенного по стандартам УЕФА, прилетело минимум 12 снарядов, а еще около шести попали в зрительские трибуны. Объект знаменит тем, что на нем выступали женская юношеская сборная Украины по футболу и мужская сборная по регби.

Известные спорткомплексы в Донецкой области

Ледовый дворец в Северодонецке был символом города и одним из самых больших в Украине. Дворец мог вместить до 5 000 зрителей, в 2001 году он стал базой для подготовки к Олимпийским играм в Турине в 2008 году.

Пожар в Ледовом дворце спорта произошел во время артиллерийских обстрелов ВС РФ 9 июня прошлого года и полностью уничтожил здание.

Много спортивных объектов пострадало в почти полностью разрушенном захватчиками Мариуполе. От семи действующих спортивных комплексов остались практически одни руины. Среди знаковых объектов: футбольный стадион "Азовсталь", комплексы "Ильичевец", "Азовмаш" и другие.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. Команды получат статус нейтральных участников.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный говорил, что российские спортсмены несут часть ответственности за смерти украинцев. Минспорта Украины осуждает решение МОК по допуску к Олимпиаде спортсменов из России.