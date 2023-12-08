Не спрячутся за белым флагом: в Украине отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024

По словам главы Минспорта Матвея Бедного, Украина еще не приняла решение, будет ли она принимать участие в Олимпийских играх в 2024 году.

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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что решение МОК допустить россиян к участию в Олимпийских играх – безответственное. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства в Facebook.

По словам Бедного, совсем недавно президент МОК Томас Бах говорил, что решение по российским и белорусским спортсменам будет приниматься в марте 2024 года.

"Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерти украинцев", — заявил Бедный.

Он также отметил, что россиянам во время войны не удастся спрятаться за белым флагом "нейтральности", которая сейчас означает безответственность и молчаливое попустительство.

Бедный заявил, что министерство осуждает решение МОК.

"Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — отметил Бедный.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Так, россияне и белорусы должны будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, им разрешено принимать участие лишь в индивидуальных соревнованиях, а команды их этих стран к участию в Олимпийских играх не допускаются.