Спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде-2024, но с одним условием

В МОК заявили, что россияне и белорусы должны будут выступать под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях.

Related video

Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сказано на сайте организации.

Сообщается, что россияне и белорусы должны будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, им разрешено принимать участие лишь в индивидуальных соревнованиях, а команды их этих стран к участию в Олимпийских играх не допускаются.

Также в МОК заявили, что на соревнованиях будет запрещена любая национальная символика Российской Федерации и Беларуси, в том числе гимны, флаги и прочее. Отмечается, что россияне и белорусы будут выступать как "индивидуальные нейтральные атлеты". Чтобы принять участие, им придется также пройти квалификацию и соблюдать условия нейтралитета.

"Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы", — отметили в МОК.

В сообщении говорится, что поддерживающие вторжение РФ в Украину спортсмены не будут допущены к Олимпиаде. То же самое касается тех, кто имеет связи с армиями России или Беларуси.

"Ни одно российское и белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже 2024 года", — сказано в сообщении.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что еще в августе советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что российские спортсмены представляют продвижение массовых убийств и насилия на международной арене, поэтому нельзя это поддерживать ни в коем случае.

Кроме того, в феврале 2023 года Европейские страны и США направили письмо МОК с просьбой не пускать российских спортсменов на Олимпиаду. Страны-подписанты выразили обеспокоенность тем фактом, что российские спортсмены тесно связанны с ВС РФ, которые 24 февраля 2022 года вторглись в Украину.