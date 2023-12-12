Мины оккупантов смыло в Черное море: военный рассказал, сколько времени надо для разминирования (видео)

В акватории Черного моря насчитывается около 40 тысяч мин времен прошлой войны, а сколько современных, от российского агрессора, еще надо подсчитать, отмечает капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

После войны понадобится несколько месяцев, чтобы зачистить основные порты и корабельные пути от мин россиян и взрывчатки еще времен Второй мировой войны, но на полное разминирование Черного моря понадобится много лет. Об этом в комментарии Фокусу рассказал капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, еще до начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Черном море постоянно вылавливали немецкие мины времен Второй мировой войны, при том они были в отличном боевом состоянии. Военный капитан отмечает, что в настоящее время в акватории моря насчитывается около 40 тысяч мин прошлой войны, а сколько современных, от российского агрессора, еще надо подсчитать.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС много разнообразных мин из Днепра попало в Черное море, — отмечает Андрей Рыженко, — И хотя это мины не всегда противокорабельные, но несут серьезную опасность обычным украинцам.

Как уверяет эксперт, после окончания войны Украине понадобится несколько месяцев, чтобы зачистить от морских мин основные порты и торговые и транспортные пути. Специальная техника для разминирования есть в распоряжении военного флота Украины, а также некоторые образцы поступают и от западных партнеров.

Подобная проблема, отмечает капитан запаса первого ранга ВМС Украины, наблюдается и в Балтийском море. Там сформировано специальное подразделение Латвии, Литвы и Эстонии, которое ежегодно зачищает море от старых немецких мин. И хотя на полную зачистку моря понадобится много лет, но основные пути для кораблей удается освобождать.

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