Зарплата 1,6 млн грн: какой доход показали военные чиновники за 2022 год

За время полномасштабного вторжения чиновники в ОВА, а также руководители областных ТЦК сумели хорошо заработать. Семейный бизнес процветал, доходы росли, а вместе с этим — появлялись новые машины и квартиры. Фокус выяснил, сколько заработали военные чиновники за последние два года.

В декабре НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций, который был закрыт с начала полномасштабного вторжения. Большинство чиновников не спешат показать доходы, так как по закону декларации за 2021-2022 год можно подавать до 31 января 2024 года.

В то же время заработок руководителей и заместителей областных военных администраций, а также глав территориальных центров комплектования, которые с лета 2023 года фигурировали в коррупционных скандалах, вызывает особый интерес. Летом после масштабных проверок правоохранители установили, что руководство этих структур разжилось элитной недвижимостью, квартирами и миллионами гривен, пока страна пребывала в состоянии кровопролитной войны.

Фокус изучил декларации чиновников, которые занимают должности в военных администрациях, а также руководителей областных ТЦК и выяснил, сколько денег они заработали во время полномасштабной войны.

Миллионеры из ОВА

Большинство бывших и нынешних руководителей областных военных администраций пока не подали декларации. Однако о доходах чиновников во время полномасштабного вторжения можно судить по заработку некоторых заместителей. Так, например, замглавы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в 2022 году задекларировал 2,98 млн грн дохода. Из них: 928,8 тыс. грн — зарплата, 514,8 тыс. грн — страховые выплаты, 1,5 млн грн — доход от отчуждения движимого имущества.

Примечательно, что в 2021 году доходы Орлова были в разы меньше — только 667,5 тыс. грн заработной платы.

Куда более внушительные финансовые возможности его супруги. В 2022 году она задекларировала 5 млн грн. Из них 999,9 тыс. грн — доход от предпринимательской деятельности, 1,5 млн грн — возвратная денежная помощь от ТОВ "Аркуш ЮЕЙ", 2 млн грн — доход от отчуждения движимого имущества.

Заместитель первый главы Днепропетровской ОВА ездит на Toyota Land Cruiser Prado 2020, которую приобрел в том же году за 1,5 млн грн. Его супруга до недавнего времени ездила на Mercedes-Benz GLE 350D 2016 за 2,8 млн грн, но в сентябре 2022 года купила BMW X6 2021, стоимостью 3,6 млн грн.

Помимо дохода, у чиновника есть сбережения — 70 тыс. долл. наличными. У его супруги в активах — 5 млн грн наличными и 6,038 млн грн возвратной денежной помощи от компании "Аркуш Юей".

Не отстает от Днепропетровского коллеги замглавы Харьковской ОВА Евгений Иванов. На второй месяц полномасштабного вторжения он получил в пользование от жены легковой автомобиль Toyota Camry 2021, стоимостью более одного млн грн. Доход у чиновника небольшой — 348,8 тыс. грн, 122,9 тыс. из которых — зарплата в ОВА, 176,9 тыс. — в Фермерском хозяйстве "Альфа".

Зато у супруги по-настоящему внушительный заработок. В 2022 году она получила 15 млн грн дивидендов от Фермерского хозяйства "Альфа". Кроме того, сбережения — 600 тыс. долл. наличными и 107 тыс. долл. — на банковском счету.

Супруга замглавы Харьковской ОВА получила 15 млн дивидентов в 2022 году Фото: Скриншот

Для сравнения в 2021 году жена Иванова получила 6 млн грн дивидентов от Фермерского хозяйства "Альфа". А также 389,5 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду.

Экс-глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин тоже может гордиться доходами семьи во время полномасштабного вторжения. В 2022 году супруга бывшего чиновника заработала более 5 млн грн от предпринимательской деятельности. Сам экс-чиновник получил 509 тыс. грн заработной платы.

В апреле 2022 года супруга Лунина приобрела автомобиль BMW IX3 2021, стоимостью 1,5 млн грн. В декларации также указано, что в 2021 году жена экс-чиновника купила Lexus UX250H 2020 по довольно низкой цене — 250 тыс. грн. Рыночная стоимость такого автомобиля в разы больше — от 1,2 млн грн.

Несмотря на высокие доходы, дети и супруга Лунина получали помощь как внутренне перемещенные лица — суммарно более 100 тысяч гривен.

Обеспеченные военкомы

В августе сотрудники ГБР задержали ряд бывших руководителей ОТЦК и СП, которых подозревали в незаконном обогащении. В частности, экс-руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало. Мониторинг НАПК установил, что за полтора года полномасштабного вторжения экс-военком приобрел активы более чем на 8,8 млн грн. По данным правоохранителей, Пикало зарегистрировал на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре, а на другого члена семьи — предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².

В сентябре экс-чиновнику объявили о подозрении по ч.1 статьи 368-5 — приобретение должностным лицом активов, которые более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов превышают его законные доходы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В декларации бывшего военкома за 2022 год указано, что его доход составил 743,2 тыс. грн. Такую зарплату он получил на должности руководителя Днепропетровского ОТЦК. Единственное имущество, которое Пикало задекларировал — квартира в Новомосковске Днепропетровской области 49,4 м². Эту недвижимость он приобрел в 2016 году.

Еще один военный комиссар, которого летом задержали ГБР, — экс-глава Запорожского областного ТЦК, а с июля 2023 — руководитель Донецкого ОТЦК и СП. Правоохранители не указывали имя подозреваемого. Однако речь, вероятно, идет о полковнике Геннадии Яременко, который занимал указанные должности.

По данным следствия, во время работы в Запорожском ОТЦК военком без законных оснований направлял приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. Он оформлял документы о получении военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря чему им начисляли дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. грн. А один из подчиненных предоставил документы для получения 700 тыс. грн денежной помощи в связи с потерей трудоспособности вследствие якобы участия в боевых действиях.

Из декларации Яременко за 2022 год известно, что в Запорожской ОТЦК он заработал 733,2 тыс. грн. В 2021 году его доход был в разы меньше — 317,7 тыс. грн.

Супруга Яременко в первый год полномасштабного вторжения купила автомобиль Mazda CX-5 2021 года. В декларации указано, что стоимость машины на момент приобретения — 10 тыс. грн. Рыночная цена такого автомобиля колеблется в пределах 20-25 тысяч долларов.

Также жена военного комиссара хранит наличными 10 тыс. долл. Такую же сумму наличными хранит и сам военком.

Бывший глава Харьковского ОТЦК и СП Владимир Арап, которого в июле 2023 года перевели на должность главы Луганского областного ТЦК — тоже сумел заработать во время полномасштабного вторжения. К его доходам у правоохранителей вопросов не было. Но судя по декларации, за короткий период на новой работе Арап получил 1,6 млн грн. В Харькове на той же должности в 2022 году он заработал 740,5 тыс. грн. А годом ранее — 488,9 тис. грн.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

В ноябре 2023 года военком приобрел квартиру в Харькове 74 м² за 1,3 млн грн. На банковском счету у него хранится 583 тыс. грн.

Супруга главы Луганской ОТЦК в 2022 году получила 20,1 тыс. грн зарплаты на основной работе. А также 315,04 тыс. грн помощи от Германии, которую выплачивали беженцам из Украины.

Фокус ранее изучил декларации народных депутатов за 2022 год. За время полномасштабного вторжения супруги политиков разжились машинами, квартирами и накопили миллионы гривен.

Также Фокус сообщал, что нардепы начали массово разводиться. Эксперты отмечали, что причиной может быть не только плохие отношения на фоне войны, но и старая схема сокрытия имущества.