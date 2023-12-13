РФ станет более зависимой от Китая: как повлияет на Путина возможная война между Индией и Пакистаном

В возможной войне Пакистан поддержит Китай и запретит России строить свою экономику с этой страной, на что так рассчитывал Путин, отмечает политолог Ярослав Божко.

Наращивание конфронтации между Индией и Пакистаном невыгодно президенту РФ Владимиру Путину и он станет еще более слабым и зависимым от Китая. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Ярослав Божко.

Пакистан и Индия далеко не первый год находятся в состоянии своеобразного военного конфликта из-за спорных территорий и постоянно происходят обострения, хотя в нашем информпространстве им не уделяют внимания. Хотя теперь для Украины любые военные конфликты важны, ведь от них зависит и помощь нашему государству в каком-то смысле, отмечает политолог.

"Разморозка старых конфликтов, вытягивание старых глубинных проблем приводит к тому, что конфликт между Индией и Пакистаном может войти в горячую фазу, — отмечает Ярослав Божко, — И здесь важно понимать, что Индия сейчас активно сотрудничает с США, а Пакистан является давним союзником Китая".

По мнению эксперта, на примере противостояния Индии и Пакистана мы можем увидеть еще один вариант глобальной борьбы Западного альянса и Китая. И хотя это еще не говорит о начале именно боевых действий, но сигнализирует о вступлении человечества в глобальную эскалацию военных конфликтов по всему миру.

"Например, в 2024-2025 годах могут начаться боевые столкновения США и Китая вокруг Тайваня, — акцентирует Ярослав Божко, — Это способно привести к цепной реакции. Вполне возможно можно ожидать военных действий между Южной и Северной Кореями, а также уже конкретную войну между Индией и Пакистаном".

Возможная будущая война между США и КНР будет восприниматься другими государствами, как решающая битва, в которой надо будет занять ту или иную сторону, чтобы решать проблемные вопросы, говорит политолог. Но от этого Россия ничего не выиграет, отмечает он.

"РФ сейчас очень зависит от Китая, пытаясь при этом закрепиться на поставках энергоресурсов в Индию, а вместе эти две страны помогают России обходить санкции, — отмечает эксперт, — Но если начнется война между Индией и Пакистаном, то КНР может надавить на РФ с требованием прекратить активные экономические связи с Индией, что сделает Россию еще более слабой и еще более зависимой от КНР".

В целом РФ сейчас вынужденно инвестирует в индийскую и китайскую экономики, ведь оставляет деньги от энергоресурсов на местном рынке развивая в первую очередь экономику именно этих стран, а не свою, отмечает специалист. РФ торгует со странами не за рубли, а за юани и рупии и большую часть денег просто не может вывести обязавшись покупать там на них технологии и продукцию.

Полный выпуск разговора с Ярославом Божко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, как Индия борется с сепаратизмом и хочет стать лидером Юга. Индия уверенно идет к своей цели — стать полюсом многополюсного мира.