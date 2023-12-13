Оккупантов все больше — идут за деньги, а Крым помогут освободить ракеты, — эксперт (видео)

На каждую уничтоженную ежедневно 1000 солдат РФ приходит такая же свежая партия контрактников из российских бедняков, говорит военный эксперт Роман Свитан.

На фронте у врага отмечается паритет между потерянным личным составом и теми, кто приходит им на замену, а выиграть войну Украине помогут ракеты, которые обескровят армию РФ. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Силы самообороны Украины ежедневно уничтожают примерно тысячу оккупантов, но им на смену приходит та же тысяча с призывных пунктов, — отмечает эксперт, — В РФ давно запущен эффективный денежный механизм привлечения бедных слоев населения на войну".

Пока этот меркантильный механизм действует, Кремлю не нужна глобальная, громкая мобилизация, ведь она и так продолжается в скрытом режиме, говорит Роман Свитан. Агрессору удается за счет контрактников поддерживать постоянный баланс на уровне 400 тысяч солдат, которые находятся на украинской территории и так они планируют продержаться всю зиму.

"Тем более, что даже при желании больший контингент в РФ не удастся привлечь, ведь зимой обеспечить всем базово необходимым своих бойцов просто не возможно, акцентирует специалист — А уже после очередных перевыборов Путина на президентский срок он будет решать, вводить ли дополнительные силы начиная более открытую мобилизацию".

Поскольку любая мобилизация является непопулярной, тем более когда люди не понимают за что воюют, то в РФ она не станет эффективной, отмечает Роман Свитан. Российские мобилизованные меньше замотивированы воевать, охотнее сдаются в плен, не занимаются техникой, а их семьи будут прибегать хоть к попыткам какого-то давления на власть, что уже портит идеальную картинку "путинской стабильности".

Поэтому эксперт считает, что сигналов о тотальной мобилизации в РФ нет и Путин на нее не решится даже после выборов, ведь пока не видно масштабных планов армии РФ на 2024 год. К тому же в армии РФ не хватает техники и боеприпасов даже для уже имеющихся солдат, акцентирует Роман Свитан.

Оружием, которое может переломить ход войны, вроде танков в Первую мировую или бомбардировщиков во Вторую мировую, эксперт видит именно ракеты типа ATACMS или "Нептун", а также воздушные ракеты типа SCALP и Storm Shadow, которые постоянно поступают на вооружение ВСУ от западных партнеров. Именно ракеты большой дальности (300-500 км) смогут атаковать важные логистические объекты врага, в том числе в Крыму, уничтожать базы и склады боеприпасов, что послужит значительному обескровливанию врага.

Именно ракеты способны прекратить логистику уничтожив Крымский мост и выбить Черноморский флот агрессора, отмечает специалист. Уничтожив ракетами все места переправ в Крым Украина будет способна оставить оккупированный полуостров в режиме оперативного окружения без возможности получать помощь из РФ, говорит Роман Свитан.

Ранее Фокус сообщал, что РФ станет более зависимой от Китая, если начнется война между Индией и Пакистаном. КНР встанет на поддержку Пакистана и запретит России строить свою экономику с Индией, на что так рассчитывал Путин.