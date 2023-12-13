ВСУ закрепились под Авдеевкой, а Донбасс будут освобождать не раньше 2025 года, — военный эксперт (видео)

Ясиноватская развязка была важным полигоном для наступления на оккупированную часть Донбасса, но ее потеря ничего сейчас не решает, потому что командование сосредоточится на Крыме, считает военный эксперт Роман Свитан.

На Авдеевском направлении Ясиноватская агломерация теперь под контролем врага, а она была одним из ключей к деоккупации Донецка. К сожалению, за осень оккупанты сумели захватить фортификационные сооружения, которые держались еще со времен АТО. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

На этой развязке были связаны важные дороги из Ясиноватой, Макеевки, Горловки и т.д., но ВСУ только оперативно контролировали эту развязку, потому что она находится между Авдеевкой и промзоной, где как раз и был обустроен серьезный район для обороны, говорит эксперт. Саму развязки ВСУ не трогали после подписания минских соглашений, а потому сейчас, понимая что это для Сил обороны Украины важный пункт, россияне бросили туда огромные силы и просто уничтожили до основания промзону.

"Оккупанты задействовали все что только возможно: управляемые неуправляемые авиабомбы и артиллерию и разрушили все что только возможно, — отмечает Роман Свитан, — Там просто уже не за что зацепиться в плане обороны и смысла держать эти руины уже нет".

ВСУ сейчас отошли немного на Запад ближе к самой Авдеевке на выгодные высоты для контроля промзоны с помощью артиллерии, чтобы россияне не смогли туда полноценно зайти, информирует военный эксперт. По его мнению, потеря контроля над развязкой ничем не грозит, ведь это был просто хороший плацдарм для деоккупации Донецка, однако сейчас район промзоны не интересует в плане закрепления и обороны даже россиян, потому что они просто стерли его до основания.

"Когда будет необходимость, то мы и так дойдем до этого района, чтобы освободить Донбасс, но это произойдет, наверное, уже в 2025 году, отмечает Роман Свитан — На следующий год, скорее всего, все внимание будет уделяться Крыму".

Однако по словам специалиста, руководство Украины сейчас работает над сооружением фортификационных укреплений на границе с РФ, ведь у нас довольно длинная граница с агрессором в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, откуда отбросили россиян. И это правильное решение, отмечает эксперт, потому что оккупанты могут в любой момент развернуть свои силы в этих направлениях.

Ранее Фокус сообщал, что на каждую ежедневно уничтоженную 1000 солдат РФ приходит такая же свежая партия контрактников из российских бедняков. Путину даже не нужно объявлять мобилизацию, говорит военный эксперт Роман Свитан.