РФ хочет запускать ракеты по Украине из Абхазии: как ВСУ ответят на обустройство порта Очамчира

Точные ракетные удары ВСУ заставляют войска России выводить корабли из пунктов базирования в Крыму и для этой цели рассматривается оккупированный грузинский регион. Если из Абхазии будут бить по Украине дальнобойными ракетами, Тбилиси придется думать, как не превратиться в воюющую сторону. Фокус разбирался, как лучше ответить на будущие провокации ВС РФ.

Россия постепенно обустраивает военно-морскую базу в порту Очамчира грузинского оккупированного региона Абхазия. Корабли Черноморского флота прячут от точных ударов ВСУ, и это место подходит наилучшим образом, отмечает британская радиостанция ВВС.

Планы по постройке пункта базирования военных кораблей в Очамчире Россия озвучила сразу после нападения на Грузию в августе 2008 года. Оживил эту тему глава непризнанной Абхазии Аслан Бжания в октябре 2023 года, заявив о подписании с Кремлем соответствующего соглашения.

"Все это направлено на повышение уровня обороноспособности России, Абхазии и такого рода взаимодействие будет продолжено. Это обеспечение коренных интересов Абхазии и России, а безопасность — превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить", — сказал он.

В порту Очамчира начали вести активные строительные работы в феврале 2022 года

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года в порту Очамчира провели дноуглубительные и строительные работы. Теперь порт способен принимать суда водоизмещением до 13 000 тонн.

По мнению обозревателя издания "Эхо Кавказа" в Чехии Вадима Дубнова, обустройство военной базы в порту Абхазии выглядит как далекая перспектива. Его полная подготовка к принятию кораблей займет годы. Текущие параметры базы Очамчира не походят для перебазирования большого количества судов Черноморского флота РФ.

Военно-морскую базу лучше использовать больше для поддержки авиационных сил ВС РФ, отмечает аналитик.

"В настоящее время это больше политический вопрос, чем военный. У Кремля, конечно, могут быть планы и расчеты Очамчира

для разгрузки наиболее опасных мест в Крыму", — замечает Дубнов.

Обстрелы Украины из Абхазии: какой ответ даст ВСУ

Грузия на официальном уровне осудила инициативу России по обустройству военного порта. Российские корабли из территориальных вод Грузии смогут обстреливать гражданскую инфраструктуру практически любого украинского региона.

Если РФ нанесет оттуда ракетные удары по Украине, грузинские власти будут вынуждены искать возможность не стать стороной конфликта. Москва специально сделала акцент на неопределенном статусе Абхазии и размещает там военные объекты. Последствия применения ракет "Калибр" и другого вооружения придется рассматривать как недружественный шаг со стороны Грузии, объясняет Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В связи с последними морскими неудачами, прилетами ракет по Севастополю и Новороссийску, а также потоплением флагманских российских судов — военно-морскую базу в Очамчире будут достраивать ускоренными темпами. Россия ищет альтернативу Севастополю и расширяет военное присутствие вдоль побережья Черного моря к Турции.

"Корабли в Очамчире попытаются спрятать от ракет Storm Shadow и морских дронов. РФ может наносить ракетные удары по Украине и со Средиземного моря, но в этом регионе проблемы с воздушным пространством стран НАТО. А в случае с портом в Абхазии все проще", — говорит Снегирев.

Для Сил обороны Украины наступит трудный момент в случае атак из порта в Абхазии: если ударить по российским кораблям в территориальных водах, это значит объявить войну Грузии.

"Мы можем бить по Новороссийску, вопросов нет. Но Очамчира — это уже грузинская территория", — заключил он.

Спешить некуда. Что власти Грузии думают о планах России?

МИД Грузии изначально осудил планы по созданию российской военно-морской базы в Абхазии, назвав это "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности".

Далее последовала сдержанная риторика. Представитель провластной партии "Грузинская мечта" Гия Вольский усомнился в серьезности обустройства порта Очамчира и заявил об отсутствии прямого соглашения между Абхазией и Россией на этот счет.

"Иногда Бжании разрешают поговорить с кем-то на высоком уровне, в том числе с президентом", — отмечал политик.

Грузинские власти больше беспокоит срыв их планов по созданию большого нового порта на побережье Черного моря. Обустройство базы в Очамчире займет минимум три года, поэтому логичнее сконцентрироваться на сегодняшних вызовах, отмечает глава комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Депутат все же признает опасность от северного соседа. Самхарадзе вспоминает, что за последние 30 лет у Грузии было три войны с Россией. Над страной нет ни зонтика безопасности НАТО, ни экономической поддержки Запада, констатировал политик.

Напомним, американский Институт изучения войны недавно говорил о подготовке России к будущей войне с НАТО и для этого увеличивает военно-морской потенциал за пределами Восточной Европы.

Фокус также писал о нежелании Абхазии входить в состав Российской Федерации. Политические силы самопровозглашенной республики выступают за близкие отношения с РФ, но не желают быть одним из ее субъектов.