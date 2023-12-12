Черным морем не ограничится: Путин расширяет флот РФ и готовится к войне с НАТО, — ISW

По словам аналитиков, в планах России количественно усилить военно-морской флот в Арктике, на Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Каспийском морях. Интерес Путина к этим районам указывает на существование программы, рассчитанной на долгие годы.

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Россия готовится к будущей конвенциональной войне с НАТО и расширяет свой военно-морской потенциал далеко за пределы Украины и Восточной Европы, чтобы угрожать в том числе и союзным странам блока во многих регионах. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 декабря.

Накануне глава Кремля Владимир Путин присутствовал на церемонии поднятия флага на двух атомных подводных лодках стратегического назначения — атомном подводном крейсере стратегического назначения "Император Александр III" (класса "Борей-А") и "Красноярск" (субмарина класса "Ясень-М").

Церемония состоялась 11 декабря на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области.

По словам Путина, две новые подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота и будут защищать дальневосточные границы РФ. Он также сказал, что Россия планирует количественно усилить свой военно-морской флот в Арктике, на Дальнем Востоке, Черном, Балтийском и Каспийском морях.

Согласно планам, завод "Севмаш" в ближайшие годы передаст российскому ВМФ еще три подлодки лодки класса "Борей-А" и пять класса "Ясень-М".

Строительство и ввод в эксплуатацию новых военно-морских кораблей — цели достаточно дорогостоящие и трудоемкие. Интерес же Путина к расширению флота и районам, где есть морские базы РФ, предполагает, что это часть программы, рассчитанной на долгие годы.

В долгосрочной перспективе такие усилия будут направлены на подготовку РФ к будущей широкомасштабной конвенциональной войне против НАТО.

В Кремле регулярно делают заявления о том, что Россия — тихоокеанская военно-морская держава, которая стремится к равноправному оборонному партнерству с Китаем, а в мае этого года РФ предпринимала действия в Охотском море, чтобы ограничить поддержку Украины со стороны Японии.

11 декабря на встрече, посвященной экономическому развитию российской арктической зоны, Путин также подчеркнул стратегический интерес РФ к Арктике. В Кремле принимают во внимание то, что недавно в НАТО вступила Финляндия, а также предстоящее вступление Швеции.

Пока неясно, получится ли в ближайшие годы выпустить стратегические военные корабли в нужном количестве и качестве, но РФ все же явно пытается мобилизовать ВПК и может сосредоточить усилия собственно на флоте.

Напомним, что, по состоянию на начало 2023 года, у РФ было 11 атомных стратегических подлодок со 176 ядерными боеголовками.

Также сообщалось, что 11 декабря ВСУ продолжали наземные операции возле Крынок в Херсонской области.