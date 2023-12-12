Путин заявил, что РФ будет строить новые подводные лодки с ядерными ракетами

По словам журналистов, по состоянию на начало 2023 года у РФ было 11 атомных стратегических подлодок. Вместе они могут нести 176 ракет с ядерными боеголовками.

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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Северодвинск заявил, что Россия продолжит строительство атомных подводных лодок. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам главы страны-агрессора, ВМФ России начали использовать два атомных подводных крейсера "Император Александр III" (седьмой в серии "Борей") и "Красноярск" (четвертый в серии "Ясень").

"Уже в скором времени подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества", — сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшие годы должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому Флоту еще 3 стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Кроме того, одновременно строятся 5 подводных лодок класса "Ясень-М".

Как отметили российские журналисты The Moscow Times, согласно данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), по состоянию на начало 2023 года у РФ было 11 атомных стратегических подлодок. Вместе они могут нести 176 ракет с ядерными боеголовками.

"В реальности, впрочем, количество действующих субмарин меньше — одна-две регулярно находятся на ремонте и не несут ядерных вооружений", — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты оценивают общее количество боеголовок на подлодках в РФ в 640 единиц.

Напомним, что в ноябре сообщалось, что в России заявили, что имеют "уникальное" ядерное оружие. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, речь идет о гиперзвуковом оружии. Он убежден, что россияне "опередили конкурентов".