Марьинку оккупанты так и не взяли, а от "Вагнера" теперь только остатки, — военный эксперт

Ситуация в Марьинке продолжает обостряться, ведь агрессор полностью уничтожил этот населенный пункт и продолжает бросать огромные силы для продолжения атак, говорит военный обозреватель Георгий Тука.

Марьинка сейчас находится в своеобразной "серой зоне", потому что часть города и промзоны контролируют ВСУ, а другую часть — оккупанты, поэтому говорить о полном захвате Марьинки нельзя. Об этом в интервью Фокусу заявил военный обозреватель Георгий Тука.

По его словам, ситуация там продолжает обостряться, ведь агрессор полностью уничтожил этот населенный пункт и продолжает бросать огромные силы для продолжения атак.

"В целом, всю зиму армия РФ будет пытаться вытеснить ВСУ за пределы областных территорий Луганской и Донецкой областей, — отмечает Георгий Тука, — Пока нет никаких предпосылок, чтобы они остановили наступление из-за огромных потерь, на которые Кремлю просто наплевать".

В то же время терриконы вблизи Горловки теперь под контролем армии Украины, чего не было с 2014 года. Но, по мнению эксперта, удерживать их нет смысла в настоящее время, хотя терриконы являются господствующими высотами.

"Любой боец на передовой подтвердит, что сейчас все небо на фронте запорошено дронами, а на терриконах видно все как на ладони, — говорит военный обозреватель, — К тому же с усилением работы артиллерии различных калибров уничтожать любые фортификационные сооружения нет проблем, как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов".

Специалист отмечает, что отход ВСУ с некоторых участков фронта не надо рассматривать, как бегство или сдачу позиций. В большинстве случаев это маневр для сохранения жизни бойцов или уход из невыгодных и опасных позиций и предупредить окружение своих подразделений.

"Не надо сравнивать тотальное бегство россиян из-под Харькова, когда они просто бросили огромное количество техники и боеприпасов и тактический маневр на более выгодные позиции, чтобы не быть окруженными, — акцентирует Георгий Тука, — С точки зрения военной науки грамотный маневр и передислокация с сохранением жизни солдат и техники является вполне нормальным, а иногда и необходимым явлением в условиях войны".

Эксперт уверен, что хотя с фронта поступают сообщения о новом появлении "вагнеровцев", то это просто остатки бывшей ЧВК и создать ударный кулак из этих остатков у оккупантов не получится. Их успех под Бахмутом был обусловлен большим количеством "мясных атак" подразделений из "зеков", которых теперь непосредственно набирает Минобороны РФ. Поэтому теперь это просто действительно остатки, которые никак не повлияют на ход боев, отмечает обозреватель.

Полный выпуск разговора с Георгием Тукой вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что на каждую ежедневно уничтоженную 1000 солдат РФ приходит такая же свежая партия контрактников из российских бедняков. Путину даже не нужно объявлять мобилизацию, говорит военный эксперт Роман Свитан.