Шпионы из РФ или разборки политиков: кому выгодна "прослушка" Залужного

Российская агентура мечтает получить данные о планировании операций ВСУ, но кабинеты Генштаба — не самое простое место для взлома. Режимные объекты каждый день проверяют несколько служб. Фокус узнал, кто может стоять за организацией столь сложной операции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и его помощник Константин Бушуев стали объектами наблюдения. В воскресенье, 17 декабря, у них в кабинетах нашли устройства для прослушивания.

Служба безопасности Украины уточнила, что прослушку нашли не в кабинете, а в одном из помещений, где мог работать Залужный. Техническое средство не работало, следов сбора данных и передачи аудиозаписей не выявили.

Параллельно бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр признается, что военная тайна не раз становилась публичной и "все осознают вероятность прослушивания и утечки информации".

"Это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да", — говорила она.

Главком реагирует на сообщения о прослушке в его кабинете позже других. Днем 18 декабря он заявил, что жучок поставили в помещении, где он должен был работать сегодня в 7:00 утра.

"Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", — объясняет генерал.

На вопрос, мог ли кто-то из Генштаба подложить устройство, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Как получить доступ к кабинетам Генштаба ВСУ?

Украинский журналист Юрий Бутусов выдвинул собственную версию произошедшего: в кабинете главкома могли установить самодельные устройства. Это беспрецедентное нарушение режима безопасности, сделал он выводы.

По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, есть два метода прослушивания — стационарный и внешний. При первом нужно получить прямой доступ к каналам связи, но в Украине такими правами и техсредствами наделены исключительно сотрудники СБУ.

Другой метод заключается в преднамеренной установке специальных устройств. В кабинеты военных могли поставить простую китайскую технику, ведь применение аппаратуры для спецслужб давно бы упомянули в отчетах.

Кабинеты Генштаба ВСУ — это режимный объект, который каждый день проверяют несколько служб: охрана помещения и военная контрразведка. Среди помощников Валерия Залужного есть представитель СБУ для эффективной коммуникации между ведомствами, добавляет Ягун.

Эксперт видит в истории с прослушкой элемент давления на Валерия Залужного, но воздерживается от оценок, кому это нужно.

"Хотят легализовать данные, которые бы дискредитировали Залужного. Кто-то специально поставил такую штуку и в ближайшее время мы увидим сформированную искусственным интеллектом х***нь с голосом Залужного", — поясняет специалист.

"Российский след" или внутренние разборки: кому нужно подставить Залужного?

Во время полномасштабной войны Россия кратно усилила процесс внедрения агентов в украинские органы власти, включая высшее военное командование. В Генштаб могли пробраться российские шпионы, полагает эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан.

"Враг стремится получить данные о планировании военных операций. Москву интересует уровень партнерских отношений со странами, предоставляющими Украине военную и финансовую помощь", — объясняет он Фокусу.

В случае с Залужным военная контрразведка должна была выявить и противодействовать агентурной сети. Богдан уверен, что нахождение жучков в кабинетах не связаны с возможными конфликтами в высшем военно-политическом руководстве.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что установка прослушивающего оборудования в кабинете Залужного российской агентурой — это наихудший сценарий для Украины.

"Кабинеты главкома во время войны каждый день проверяют. Утром 17 декабря его тоже проверяли, там находились военные, никто не мог проникнуть просто так и что-то установить. Утром 18 декабря процедуру повторили и вдруг нашли прослушку. Выходит, что установили ночью, но кому это нужно? Может, наши спецслужбы проверяют эффективность работы тех, кто отслеживает наличие прослушивающих устройств? Хочется верить в такой вариант", — замечает военный.

Гетьман предлагает не уходить в область политики, в том числе в обсуждения о влиянии на главкома оппозиционных или провластных сил.

"Любой вариант, кроме внутренних проверок, не очень хорош для Украины в целом", — резюмировал он.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров 12 декабря комментировал вопрос возможной отставки Валерия Залужного. Министр говорил, что он и главком "всегда шутят" над этой темой.

Фокус ранее писал о гибели в селе Чайки Геннадия Частякова, помощника Валерия Залужного. Ему подарили на День рождения набор с шестью боевыми гранатами.