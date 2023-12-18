РФ продолжит атаковать несмотря на потери: практику СССР и "мясных штурмов" там не забыли, — эксперт

Что-то изменить внутри российского общества может только бунт и над этим надо тщательно работать, считает военный эксперт Игорь Козий.

Россия имеет перспективную возможность мобилизовать не менее 10% своего населения, а мы еще не уничтожили и половины российских танков из 12 тысяч, поэтому свои попытки уничтожить Украину агрессор не отбросит, но все изменить может только бунт в РФ. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Игорь Козий.

Надо принять во внимание, отмечает специалист, что в РФ со времен СССР осталось немало военных заводов, и даже в Сибири они строят новые. Не надо недооценивать возможности врага, а не в техническом, а не в человеческом ресурсе.

"Мы помним дневники немецких пулеметчиков, когда нацисты теряли рассудок от того, что советские солдаты с одной винтовкой на двух бойцов просто идут шеренга за шеренгой по трупам и это безумие не заканчивается, — отмечает Игорь Козий, — В РФ эта доктрина "забрасывания мясом" никуда не делась, потому что людей там просто не жалеют и не считают".

Здесь можно рассчитывать только на российский бунт внутри страны-агрессора, отмечает эксперт. Именно бунты ломали хребты империям и именно на это надо обращать свое внимание, отмечает Игорь Козий.

Изменение тактики Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по уничтожению большего количества оккупантов в соотношении "1 к 10", а не в удержании позиций, может сработать только тогда, когда Кабмин и Верховная Рада создадут и предоставят возможности для получения ВСУ подобной техники и вооружения, отмечает военный эксперт.

"Залужный уже совершил ошибку, о которой люди не забыли — он обещал не начинать контрнаступление без необходимого оружия и количества солдат, но его начал, — акцентирует специалист, — результат мы с вами наглядно увидели".

В подобной ситуации также виноваты люди, которые должны помогать Валерию Залужному в восстановлении системы гражданского и демократического надзора, который создали подкомитеты ВР, отмечает эксперт. Именно такой демократический надзор позволяет решать вопросы и с техникой и с кадровой политикой и с экономикой в армии, но пока ничего не продвигается в этом направлении.

А надеяться исключительно на помощь зарубежных партнеров является большой стратегической ошибкой, считает Игорь Козий. По его словам, немногие политики за пределами Украины понимают, что Путин, как и любой диктатор в случае уничтожения Украины не остановится, а пойдет дальше.

Полный выпуск разговора с Игорем Козием вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Дания и Швеция передадут Украине военной техники почти на $264 млн. Эти страны будут использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых бронемашин Киеву.