Ударные дроны или производство боеприпасов? Как ВСУ преодолеть "снарядный голод"

Запасы артиллерийских снарядов у России, по данным Минобороны Эстонии, оцениваются в 3,5 миллиона штук. В следующем году эта цифра увеличится минимум на миллион. Киев старается отвечать на вызовы, но Запад медлит с помощью, намекая на собственные пустые склады. Фокус выяснил, насколько реальна идея Минобороны Украины компенсировать дефицит боеприпасов дронами.

Запасы артиллерийских снарядов на поле боя с каждым днем истощаются. Надежды на помощь Евросоюза, который обещал произвести миллион боеприпасов, не оправдались. Запад сам испытывает недостаток производственных мощностей. США с начала большой войны отправили Украине более 2 млн снарядов калибра 155 мм, но из-за дефицита на складах начали выдавать кассетные боеприпасы.

Россия тем временем наращивает производство боеприпасов: строит новые заводы и налаживает поставки из Ирана и Северной Кореи. Военное производство в РФ распределили между государственными заводами, государственно-частными партнерствами и гражданскими предприятиями двойного назначения.

Киев нашел свой выход в сложившейся ситуации: компенсировать дефицит артиллерийских снарядов дронами. Замминистра обороны Иван Гаврилюк все же признает, что такая идея не решит проблему дефицита боеприпасов. Чиновник обещает налаживание производства снарядов "практически всех номенклатур бывшего СССР" и калибра 155 мм вместе с западными компаниями.

"Ожидается, что в следующем году украинская оборонная промышленность произведет достаточно снарядов, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно на передовой и тем, что могут дать партнеры", — сказал он в интервью ВВС.

Совместное производство боеприпасов в Украине обсуждали на переговорах с американскими компаниями во время декабрьского визита президента Украины Владимира Зеленского в США. В 2024 году Киев надеется вместе с американскими партнерами изготовить ракеты для ЗРК С-300 и "Бук", отметил Гаврилюк.

Корректно ли сравнивать работу артиллерии и дронов?

Беспилотные аппараты прекрасно дополняют работу артиллерии, но точно не заменяют ее. Первый фактор — это погодные условия: беспилотники не могут летать при осадках и если дует сильный ветер. Вторая проблема — российские станции РЭБ и антидроновые ружья с широким спектром возможностей, поясняет Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Кроме этого, у дронов крайне малая мощность взрывчатки, ее вес доходит до 3 килограмм. В тоже время западный снаряд калибра 155 мм весит 47 килограмм и несет 15 килограмм взрывчатки — в пять раз больше.

"Артиллерия стреляет не болванками, которые падают в землю. Корпус снаряда при взрыве разлетается на множество металлических осколков размером до 1 мм с поражающим эффектом до 500 метров. Эти осколки прошивают бронежилеты. Задача артиллерии — не убить, а ранить как можно большее количество живой силы противника", — объясняет Нарожный.

Соотношение эффективности дронов и боеприпасов к артиллерии в разных боевых операциях доходит до 1:15. Когда расстояние до цели более 30 километров, работать можно лишь артиллерией.

Если гаубица способна прикрыть участок фронта радиусом 15 километров, разворачиваться и бить по группам врага со скоростью до 4 выстрелов за 30 секунд, то FPV-дрон так не сделает.

"Пушка отрабатывает по одной цели, разворачивается и стреляет уже по другим группам. Как работает дрон FPV? Оператор ведет его к цели до 20 минут, все это время он управляет лишь одним БПЛА, который может не попасть в цель, или его посадят установки РЭБ", — говорит эксперт.

Ударный беспилотник больше подходит для добивания целей после прилетов артиллерии. Если танк получил повреждения от взрыва боеприпаса, но не загорелся, по нему можно ударить дроном и тогда эффект будет качественнее.

Сколько дронов у России и Украины?

Сравнивать военные ресурсы России и Украины невозможно, ведь у первой имеется мощный оборонно-промышленный комплекс и преимущество в человеческих ресурсах, подчеркивает замминистра обороны Иван Гаврилюк.

Россия довольно давно накапливает БПЛА, в том числе массово завозит иранские дроны-камикадзе Shahed. Самым главным показателем запасов ударных дронов у оккупантов является интенсивность нанесения ударов по Украине. Ночью 25 ноября ВС РФ запустили 75 ударных дронов "Shahed", что стало рекордным количеством за время большой войны.

Кроме этого, у ВС РФ есть целый спектр барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

Поражение цели одним дроном — это большая нагрузки на его оператора. За один боевой день оператор успешно запускает максимум пять дронов, а группа расчета артиллерии из трех человек поражает цели противника без ограничений, добавляет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Другой вопрос касается необходимого количества боеприпасов калибра 155 мм. Министерство обороны Эстонии ранее публиковало отчет под названием "Военная стратегия для победы Украины и поражения России", в котором говорится, что ВСУ нужно как минимум 200 тысяч снарядов в месяц, чтобы удерживать локальное огневое преимущество над ВС РФ. Но тогда запасы Евросоюза и США полностью опустеют в 2024 году.

"Если мы видим такие цифры по боеприпасам, то запасы дронов должны быть как минимум в таких же пределах. Учитывая, что их мощность разрыва и дальность полета меньше, соответственно приходится высчитывать дополнительные растраты", — подчеркнул Згурец.

Министерство обороны Эстонии также отмечает, что в 2023 году производство в РФ и обновление запасов снарядов за счет таких стран как Северная Корея выросло втрое, достигнув 3,5 миллиона. В следующем году цифра может достичь 4,5 миллиона.

Напомним, в американском Институте изучения войны предупреждали о риске сдерживания будущих контрнаступательных операций ВСУ из-за боеприпасов к артиллерии и задержек поставок помощи Запада.

Фокус ранее писал о планах британского оборонного концерна BAE Systems увеличить производство боеприпасов до 1,5 млн штук за год. Для этого компания будет использовать мощности нового завода Washington.