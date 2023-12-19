Украина не останется без помощи США, но война с РФ будет затяжной, — политолог (видео)

Сумма помощи в $200 млн демонстрирует, что сейчас у США нет больших денег для помощи Украине, но американское правительство поддерживает Украину, говорит политолог Олег Саакян.

Транш Украине в размере $200 млн был символическим жестом, потому что не мог Джо Байден по результатам встречи с Владимиром Зеленским отпустить его с пустыми руками. Важнее посмотреть, что входит в этот пакет, ведь очень важны, например, боеприпасы к системам HIMARS, или заряды для систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Олег Саакян.

Но, по словам эксперта, такая сумма также демонстрирует, что сейчас у США нет больших денег для помощи Украине, но американское правительство поддерживает Украину. Однако загадочная улыбка Джо Байдена на вопрос журналистов о продолжении поддержки Украины является признаком, что в США продолжаются предвыборные гонки и сейчас есть проблемы не только в Конгрессе, но и в Сенате по вопросам американской границы.

"Из-за вопроса границы помощь Украине, Израилю и Тайваню несколько затягивается, но хорошо то, что Украина не является своеобразным мячом во внутриполитическом футболе США, — отмечает Олег Саакян, — В РФ могут утешаться из-за задержки принятия помощи, но она должна быть принята если не до конца года, то в течение января-февраля 2024 года".

Еще одним моментом, на который обратил внимание политолог, является вопрос стратегии республиканцев по российско-украинской войне. По словам эксперта, окончание войны в 2024 году не было бы им на пользу, ведь Джо Байден и демократы записали бы это на свой счет и это был бы своеобразный предвыборный подарок для него.

"В целом обе стороны показали, что эта война будет долгой, — отмечает Олег Саакян, — РФ полностью провалила свой блицкриг в 2022 году, а Украине не удалось с наскока полностью освободить территории. Итак, оба государства приготовились к обороне и затяжным боям".

Теперь вместо быстрых кампаний мы переходим к войне на истощение, к которой Россия готова, ведь имеет большой ресурс и молчаливый социум, говорит эксперт, хотя РФ продолжает быть Колоссом на глиняных ногах, но запас прочности имеет. В пользу Украины играют креативность, поддержка Запада и асимметричность ответов врагу.

Поэтому, по словам специалиста, здесь больше вопрос не о сроках окончания войны, а о том, как Украине завершить ее быстрее. А именно какие шаги нам нужно для этого сделать, какие внутренние изменения провести, и какие ресурсы активизировать.

Ранее Фокус сообщал, что армию РФ пополнят "зеки", мигранты и оккупированные украинцы. По мнению аналитика Дмитрия Снегирева, у РФ большой запас для "мясных штурмов", а Путин напрягает ситуацию на севере Украины.