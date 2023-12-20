Миллион дронов для ВСУ: как выполнить план Зеленского в 2024 году

Президент Украины обещает удовлетворить потребности фронта в беспилотниках и приблизиться к миллионному показателю. Чтобы выполнить столь амбициозный план, недостаточно наладить только закупку комплектующих и поставить людей у станков. Фокус выяснил, какие трудности ждут украинских производителей.

Дроны-камикадзе давно превратились в одно из основных вооружений в зоне боевых действий. Спрос на беспилотники не угасает, они всегда нужны в режиме "здесь и сейчас". Потребности фронта часто закрывают украинские крупные и малые предприятия, но в условиях ракетных ударов ВС РФ по городам работать крайне сложно, поэтому цехи рассредотачивают.

Дроны активно закупают для ВСУ благотворительные фонды, волонтеры и в рамках государственного проекта "Армия дронов". Выручают с поставками БПЛА и западные партнеры.

Украина может похвастаться собственными разработками беспилотников, которые поражают цели на расстоянии до 1 000 километров, в том числе в Москве. По словам главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, за время войны с Россией Украина показала настоящий скачок в собственном производстве дронов.

В начале полномасштабного вторжения были только турецкие Bаyraktаr, а к лету 2023 года приняли на вооружение 28 моделей БПЛА, из них 9 — дронов-камикадзе. На днях был представлен новый дрон-камикадзе AQ 400 Scythe ("Коса"), аналог иранского Shahed. Запас хода аппарата доходит до 900 километров, его цена в базовой комплектации — около $15 000.

Военное командование ставит амбициозные цели на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Киеве 19 декабря заявил, что подразделения ВСУ должны получить миллион украинских дронов. Кроме этого, нужно развивать инфраструктуру для подготовки операторов дронов и создания таких спецподразделений в ВСУ.

"Должна быть инфраструктура по управлению дронами. Самая лучшая, не советская, а очень-очень простая, чтобы использовать очень быстро", – подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Президент отмечает необходимость борьбы с бюрократией в логистических процессах. По этой причине до фронта не доехало 26 тысяч дронов.

"Не может быть таких пауз… Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем. Будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству — миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем все, чтобы таки и было", — пообещал он.

Без Китая никуда

Поставленную президентом Украины норму выполнить можно, но в настоящий момент существует целый ряд сложностей. Основная проблема, по мнению руководителя компании по производству БПЛА Skyeton Андрея Фиалковского, заключается в завозе комплектующих.

"Скорее всего, заявленные миллион дронов будут собирать из китайских деталей. Если Китай снова ограничит экспорт товаров для БПЛА и гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, как это было в августе, у нас будут большие проблемы", — комментирует специалист Фокусу.

Большинство компонентов придется заказывать заранее, так как госконтракты заключаются с исполнением в 3-4 месяца. А если заказывать комплектующие в Европе или США, себестоимость БПЛА вырастит в разы. Важен процесс правильной логистики и работы внутренних украинских госорганов, чтобы они не блокировали поставки в Украину, отмечает Фиалковский.

Другая проблема заключается в наличии квалифицированных инженеров, многие из которых выехали за границу, либо ушли воевать. В целом простых работников для массовой отлаженной сборки найти несложно.

Украинский военный, основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов считает иначе: для достижения президентских планов нужны те, кто реально умеет работать руками. Поэтому придется расширять бронь на оборонных предприятиях и забирать людей с фронта. Также под озвученные объемы необходимо оборудование, свободные цехи и их обеспечение безопасностью.

Что нужно для производства миллиона дронов?

Если речь идет о небольших FPV-дронах из китайских запчастей, цена которых не превышает 600 долларов, план Зеленского выполнить можно, говорит Юрий Касьянов Фокусу.

Произведя математические расчеты, получится, что в месяц нужно сделать около 100 тысяч БПЛА. Компании, в штате которых работает до 10 человек должны каждый месяц сдавать до 500 дронов. Один человек соберет за день до пяти аппаратов. Денег на производство миллиона FPV дронов вполне хватит.

Но Зеленский мог иметь в виду и коптеры, летающие на дальние расстояния со взрывчаткой весом до 50 килограмм. При таком раскладе выполнить указанные объемы будет сложнее. Бюджеты для крупных дальнобойных дронов-камикадзе начинаются от $50 000 за штуку.

"Вот и считаем: десять дронов — это полмиллиона, а 1000 штук — 50 млн долларов. С учетом западной помощи сумма подъемная, но это при условии, что она дойдет до нас", — резюмирует эксперт.

Напомним, бойцы украинской военной разведки недавно получили новые ударные беспилотники и опробовали их на военных объектах в России. Аппараты, по словам военных, показали большую эффективность.

Фокус ранее писал об идее Минобороны Украины компенсировать дронами дефицит артиллерийских снарядов. Эксперты уверены, что БПЛА могут лишь дополнить работу артиллерии, но не заменить ее.