РФ избавляется от "миротворцев": зачем отправлять в Украину 201-ю дивизию из Таджикистана

Крупнейший военный объект России за рубежом, 201-я военная база в Душанбе, пустеет. Солдат и офицеров бросают на фронт, чтобы восполнить потери в ходе боев на востоке Украины. Фокус выяснил, насколько это подразделение боеспособно и как будут им противостоять ВСУ.

Боевые действия в Украине оборачиваются массовыми потерями живой силы в рядах российской армии. Москва ищет разные способы восполнить их, иногда вынужденно перебрасывая войска из других баз за рубежом. Западнее Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского лесничества были замечены отряды 201-й дивизии ВС РФ, которую отправили из Душанбе, столицы Таджикистана.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что присутствие этих подразделений в Украине лишний раз доказывает желание России увеличить масштабы противостояния.

Стоит отметить, что расположенная в Таджикистане 201-я военная база — это крупнейший военный объект России за рубежом. В феврале 2016 года численность воинского контингента составила около 6000 человек, почти все были контрактниками. Российские подразделения размещены в городах Душанбе и Бохтар, в 2012 году время нахождения базы в Таджикистане продлили до 2042 года.

В сентябре 2022 года из базы в Таджикистане могли отправить в Украину до 1 500 солдат и офицеров

Одной из главных задач российских военных была помощь таджикской регулярной армии в охране границ во время войны талибов с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ) в соседнем Афганистане.

Считалось, что в случае прорыва боевиков в Таджикистан военные РФ помогут пограничникам отражать атаки. Кроме военных целей, российская база нужна была для поддержания режима таджикского лидера Эмомали Рахмона, который бессменно правит страной с ноября 1994 года, писала "Немецкая волна".

Периодические репрессивные инициативы Рахмона и внедрение религиозной политики часто ставили страну на грань вспышек протестов. Военные из России должны были помочь ему решить внутренние проблемы с безопасностью.

Что еще известно об участии 201-й дивизии в войне?

Данные о переброске российского контингента из базы в Душанбе озвучиваются не первый раз. В сентябре прошлого года источники "Радио Озоди" сообщали, что оттуда отправили в Украину до 1 500 солдат и офицеров.

"Может быть, это число изменилось. Насколько мне известно, военные должны были участвовать в "специальной военной операции" в Украине не более четырех месяцев и вернуться. Но они до сих пор не вернулись. Говорят, причина в том, что их отправили в отпуск", — рассказывал собеседник издания.

Украинские эксперты уверены, что переброска на фронт оккупантов из других баз говорит о провалах планов России по захвату Украины и массовых потерях захватчиков при штурмах городов.

"С учетом наличия на базе в Душанбе кадровых военных, их привлечение в Украину — вполне логичный шаг. Так было с контингентом из Абхазии и Южной Осетии. ВС РФ не хватает ресурсов по многим направлениям, в том числе при наступлении на Авдеевку, на Лиманском направлении, особенно когда там ослабили вторую общевойсковую армию из-за потерь в 15-й, 21-й и 30-й отдельных мотострелковых бригад, самых боеспособных отрядов", — рассказывает Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Российский миротворческий контингент в Карабахе вывели и теперь уже нет сомнений, куда его отправят. Украина заняла первое место в интересах Москвы, поэтому Ереван остался без поддержки в противостоянии с Баку, добавил аналитик.

В Африке находится много наемников ЧВК "Вагнер", но их сейчас не будут трогать, так как РФ важно сохранить контроль в этом регионе. Москва надеется вернуть военное присутствие в странах ближнего зарубежья после исполнения планов в Украине. Но пока они лишь жертвуют присутствием в других регионах, замечает специалист.

Заявленную министром обороны Сергеем Шойгу цель увеличить армию РФ до 1,5 млн человек начнут выполнять после президентских выборов, а возмещение потерь на фронте нужно уже сегодня.

Боеспособны ли российские подразделения из Душанбе?

Данные о передислокации российских "миротворцев" и военных из других зарубежных баз еще ни разу за все время полномасштабной войны не повлияли на ход боевых действий в Украине.

В случае неудачных операций в Украине командование РФ просто выведет из строя очередное боеспособное подразделение. Подготовка квалифицированного контрактника требует много времени, ведь это не прохождение курса молодого бойца за 3 месяца, говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Переброска 201-й дивизии из Таджикистана может быть следствием переговоров Кремля с талибами. Возможно, были договоренности о линиях влияния "Талибана", которые не распространяются на Таджикистан.

"Россия в обмен на Таджикистан помогает талибам оружием и поддержкой наркотрафика в страны ЕС", — считает аналитик.

Военные из 201-й дивизии ВС РФ участвовали в боевых действиях в Афганистане на стороне маршала Абдул Рашида Дустума, бывшего начальника штаба верховного командования афганской армии, подчеркнул Снегирев.

Маршал вынужденно бежал из Афганистана в Узбекистан в августе 2021 года после того, как "Талибан" взяло под контроль город Мазари-Шариф.

Напомним, 20 октября во время взлета с аэродрома в Душанбе загорелся российский военно-транспортный самолет Ил-76. При разгоне у самолета взорвалось колесо, что спровоцировало пожар.

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности не поддержали войну РФ с Украиной. Участники этого союза также не захотели проводить миротворческие операции на территории временно оккупированного Донбасса.