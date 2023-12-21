НАТО приближается: Путин хочет переговоров, потому что не достиг ни одной цели по Украине, — политолог (видео)

Россия попросту завязла в Украине и, не имея возможностей достичь своих глобальных целей, не может идти дальше, атакуя Польшу и государства Балтии, говорит политолог Антон Кучухидзе.

Принятие Данией решения дать разрешение на размещение баз США на своей территории сигнализирует о том, что РФ своим нападением на Украину только приближает НАТО к своим границам, а украинцы консолидировались. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Антон Кучухидзе.

"Что касается самой Украины, то для нее даже убрали необходимость ПДЧ, план к членству в НАТО, — говорит эксперт, — А переговоры к членству Украины в ЕС идут все активнее".

Кроме того, акцентирует политолог, все лояльное пророссийское население в Украине или выехало в РФ или принципиально изменило позицию. Украинский язык стал действительно объединяющим фактором и его позиции значительно усилились в обществе, потому что людям стало противно общаться в социуме на языке оккупантов.

"Даже лидер РФ, президент Путин, теперь разыскивается Международным трибуналом, что было только по отношению к тиранам африканских стран, — акцентирует Антон Кучухидзе, — Все стратегические цели оккупантов провалены, кроме временного захвата части территории".

По мнению специалиста, Россия попросту завязла в Украине и не имея возможностей достичь своих глобальных целей не может идти дальше, атакуя Польшу и государства Балтии. А еще одним стратегическим проигрышем Путина является трансформация западной и европейской политики на передачу Украине оружия и заявлений, что именно Украина отстаивает интересы Европы на поле боя, потому что ЕС четко понимает, что угроза Украине — это угроза для всей Европы.

"России очень нужны переговоры несмотря на то, что они якобы перестроились на военные рельсы, — говорит Антон Кучухидзе, — Но из-за изоляции и вынужденных закупок по "серым" схемам их экономика действительно страдает".

Поэтому, если действительно все это разложить на реальную ситуацию, отмечает эксперт, то Россия кроме угрожающих и пустых по своей сути слов ни на что не способна. Просто надо напомнить, что одним из главных требований оккупантов было возвращение НАТО к границам 1997 года, заключает эксперт.

Ранее Фокус писал, что Украина создала проблемы для флота РФ. Он теперь не запускает свои ракеты "Калибр", а эксперт назвал возможные причины.