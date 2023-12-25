Мобилизация по-новому. Кто первым попадет в армию: чиновники, полицейские или люди с инвалидностью

Большой законопроект о мобилизации освобождает от службы в армии по состоянию здоровья только при наличии первой и второй группы инвалидности. Ряды военных могут пополнить люди и с ампутированными конечностями. Фокус разбирался, зачем нужен столь радикальный подход к набору в ВСУ и какой эффект будет от него.

Готовящийся законопроект о мобилизации предполагает новые обязанности для украинцев. Нардеп Марьяна Безуглая 21 декабря опубликовала в Facebook тезисы из будущего документа, из которых следует, что все обязаны явиться в военкоматы для уточнения личных данных и пройти медосмотр. Категории "ограниченно пригодных" к службе больше не будет.

Отсрочку и право на освобождение от службы по состоянию здоровья получат люди с инвалидностью первой и второй группы. Третью группу в черновике документа не упоминают, значит их автоматически признают годными.

Сейчас в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указывается, что люди с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации. Группы инвалидности не конкретизируются, поэтому речь идет о всех трех. Но если президент Украины подпишет новый закон, все изменится.

Фокус уже разбирал отдельное нововведение нардепов, касающееся набора в армию госслужащих, правоохранителей, прокуроров, сотрудников Государственной исполнительной службы и бывших нардепов.

Военные эксперты отмечали, что только в структуре Министерства внутренних дел числятся до 300 тысяч человек. Из этого министерства свободно формируется несколько военных бригад. При таком колоссальном резерве силовиков и чиновников возникает вопрос: а зачем привлекать в армию людей с инвалидностью? Ответа на него пока никто не дал.

Ампутация конечностей, одноглазие и глухота: за что дают III группу инвалидности

Присваивание третьей группы инвалидности означает довольно серьезные проблемы со здоровьем, в том числе ампутации конечностей. Приведем главные примеры:

отсутствие одного легкого или глаза;

практическая слепота, полученная из-за профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы. Одноглазие после бытовой травмы или болезни;

двусторонняя глухота;

паралич или отсутствии кисти, паралич верхней или нижней конечностей;

значительный дефект костей черепа, пульсация мозга;

отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;

отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

отсутствие пальцев на кисти, культя бедра или голени;

врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функций;

полная тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы);

искусственный клапан в сердце;

отсутствие одной почки с патологией другой;

двусторонняя мастэктомия (удаление груди у женщин из-за болезней молочной железы).

Первая и вторая группы инвалидности присваиваются за тяжелые функциональные нарушения в организме. Часто эти люди не способны обслуживать себя, требуют постоянного наблюдения и ухода.

Отсутствие глаз, культи нижних на уровне средней трети бедра и выше, культи кистей с отсутствием всех фаланг четырех пальцев — за все это получают первую группу.

Судя по тенденции, в Украине будут признавать непригодными к службе в ВСУ людей исключительно с явными признаками инвалидности.

Бухгалтеры и деловоды: какие армейские работы поручат людям с инвалидностью?

Третья группа инвалидности в военной среде считается "легкой", но человека вряд ли отправят на первую линию. Их могут использовать разве что в тылу, объясняет Фокусу адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи.

"Из людей с III-й группой получатся фронтовые бухгалтеры, деловоды или работники складов. Вопрос в том, как упорядочить армейский устав и понятие инвалидность. Рабочая нагрузка таким людям должна прописываться отдельно и конкретно", — обращает внимание юрист.

Кроме вышеуказанного, с "легкой" группой инвалидности можно подносить боеприпасы, помогать копать траншеи или готовить еду для солдат. Вывод из законопроекта III-й группы инвалидности также значит признание годными тех, кто в свое время получил или купил "белые билеты". Не все они успели выехать, большой процент остался в Украине.

"Почти все они попадают под критерии III-й группы инвалидности. Вторая или первая группы слишком явные, их получить непросто, ведь увечья видны невооруженным глазом. А критерии третьей не всегда открыты. Кажется, что человек физически здоров, но на самом деле с инвалидностью. Отдавших за белые билеты от 8 до 12 тысяч долларов теперь призовут", — комментирует Зурнаджи.

Власти непременно захотят поиграться с критериями, за которые человеку присваивают группу инвалидности. В реестрах отражены цифры, сколько имеется людей с III-й группой инвалидности. Таких сотни тысяч и легко подсчитывается возможный мобилизационный ресурс. Получившие недавно группу инвалидности подавали данные в Фонд социального страхования, их смело могут передать в ТЦК и они отправят им повестки", — говорит юрист.

Фокус ранее писал о размерах выплат для людей с инвалидностью в 2024 году. Для І группы сума составит 2 361 гривен, а для ІІ-й — 1 888,8 гривен.

Напомним, в Украине участники боевых действий часто сталкиваются с неуважительным отношением работников центров медико-социальной экспертизы. Некоторые работники даже требуют у бойцов ВСУ, вернувшихся с фронта, деньги за получение группы инвалидности.