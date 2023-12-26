Пока что под оккупантами "не горит земля": ВСУ не хватает дронов и ракет, — эксперт (видео)

Без дальнобойного оружия будет трудно отодвинуть артиллерию россиян от украинского плацдарма в Крынках, но Авдеевку Силы обороны могут удержать, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Сейчас проблема Украины в том, что не хватает боевых средств и хотя Правительство летом выделило более 40 млрд грн и подписало контракт с 40 компаниями, но пока имеем только презентации о начале их производства, следовательно, военные пока не получили их на линии фронта. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Поэтому, по мнению эксперта, на данный момент мы не можем сделать так, чтобы под ногами российских оккупантов "горела земля". Кроме того, у нас огромная проблема с ракетами, ведь с дальностью поражения до 300 км их нет, как и нет мощной авиации с ракетами дальностью от 150 км и мы только ждем поставку подобных боеприпасов.

"На сегодня ВСУ очень ограничены в боевых возможностях поражения противника на всю его глубину фронта", — акцентирует специалист.

Без дальнобойного оружия будет трудно отодвинуть артиллерию оккупантов от нашего плацдарма в Крынках, что наладить там полноценную понтонную переправу, считает военный эксперт. Без переправы невозможно доставить тяжелую технику нашим бойцам для расширения плацдарма.

"Без полноценной защиты переправы у нас повторится история оккупантов, которым ВСУ шесть раз сносили их понтоны под Лиманом, — говорит специалист, — Поэтому глубина защиты должна быть не менее 20 км и тогда уже можно ставить вопрос о начале отправки тяжелой техники и артиллерии".

Олег Жданов отмечает, что оккупанты стали экономить технику и используют ее в большинстве случаев только для подвоза пехоты для "мясных штурмов". В свою очередь ВСУ вынуждены делать больше фортификационных сооружений и линий обороны, чтобы другие подразделения могли на них опираться. Это создает дополнительные риски для инженерных войск, ведь и артиллерия и авиация оккупантов пытается все это уничтожить.

"К сожалению, на сегодня враг заставил нас вести оппозиционную оборону, — отмечает специалист, — но если Генштаб ВСУ найдет силы для удержания логистики в той же самой Авдеевке, то у нас есть большой шанс ее удержать".

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