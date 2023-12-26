"Лукашенко стал денщиком Путина": Украине надо работать с белорусской оппозицией, — Евгений Магда (видео)

Украина должна поддерживать белорусские демократические силы и вести с ними диалог и искать общий язык, чтобы в Беларуси не пришел к власти кто-то хуже Лукашенко, считает директор института мировой политики Евгений Магда.

Все заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о понимании Александром Зеленским необходимости мирных переговоров окончательно сделали из белорусского лидера денщика Путина. Ведь именно от президента РФ звучали и продолжают звучать подобные тезисы. Об этом в интервью Фокусу заявил директор института мировой политики Евгений Магда.

По словам эксперта, такими заявлениями Лукашенко борется за остатки своей политической субъектности. И хотя, по мнению Евгения Магды, президент Беларуси сейчас находится "на коротком поводке" у Путина, тот не станет прижимать его еще больше, но президент РБ будет пытаться быть как можно более полезным для своего сюзерена.

"Важно не забывать, что на территории Беларуси размещено большое количество российских военных заказов и весь белорусский ВПК работает в интересах Кремля, — акцентирует эксперт, — а это является очень важным фактором в этой политической игре".

По мнению специалиста, ключ от изменений позиции Лукашенко по войне находится в Кремле, а потому если исчезнет Путин, то в политической пустоте вместе с ним может исчезнуть и Лукашенко, а на его замену может прийти даже еще более пророссийский президент.

"Это не означает, что я идеализирую Лукашенко, — отмечает Евгений Магда, — Это означает, что Украина должна поддерживать белорусские демократические силы и вести с ними диалог и искать общий язык".

При этом, по утверждению политолога, речь здесь не идет сугубо о Светлане Тихановской. Есть еще полк Кастуся Калиновского, который не является единственным добровольческим белорусским формированием на стороне ВСУ, но является самой мощной медийной силой в этом аспекте. Кроме того, еще есть народное антикризисное управление Павла Латушки и "Свободные белорусы" Позняка, а также "Европейская Беларусь" Андрея Сальникова.

Что касается российской оппозиции то, по мнению эксперта, не надо акцентироваться на Навальном, а лучше обратить внимание на поддержку порабощенных народов России. Надо работать с ними над реализацией права на самоопределение, потому что таким образом можно реализовать идею по демонтажу РФ.

"В отличие от Беларуси Россия является лоскутной империей, которая создавалась годами и ее надо разбирать по кусочкам, как она и создавалась, — акцентирует Евгений Магда, — Поэтому надо обязательно искать общий язык среди национальных элит, которые смогут быть лидерами в своих регионах".

Ранее Фокус сообщал, что Пекин не позволит РФ использовать ядерное оружие. Вместо этого поддержит РФ тайно технологиями, чтобы еще больше сделать из нее вассала, считает политолог.