Уничтожение Марьинки и оккупация Авдеевки. Названы главные цели ВС РФ к инаугурации Путина

Захват Марьинки проходил по аналогичному сценарию с Бахмутом: уничтожались целые улицы с жилыми кварталами. Военные аналитики предупредили, что следующими могут быть Авдеевка и Новомихайловка с выходом на фланги под Угледаром. Фокус выяснил, сможет ли РФ провести удачные операции на востоке Украины в начале 2024 года.

Российская армия захватывает Марьинку Донецкой области, украинские военные находятся лишь в северной части города и вынужденно отходят на окраины.

Министр обороны Сергей Шойгу еще 25 декабря докладывал президенту России Владимиру Путину об оккупации Марьинки. Захват города позволил отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка и дал ВС РФ "дополнительные возможности", указывал чиновник.

Украинское военное командование опровергало утверждения о вытеснении подразделений ВСУ из Марьинки. Главнокомандующий Валерий Залужный на брифинге 26 декабря впервые признал потерю города. Ситуация в Марьинке, по его оценкам, абсолютно идентична Бахмуту — российские оккупанты уничтожили целые улицы с жилыми кварталами.

Марьинка была укрепрайоном ВСУ и зоной боевых действий с 2014 года

Обозреватели британской радиостанции ВВС утверждают, что армия России отвоевала в Марьинке не только разрушенные постройки, но и поле для маневра. Для них открывается возможность атак на Новомихайловку, ближайшего опорного пункта ВСУ. В случае успеха они развернут наступление на плацдарм украинской армии в районе Угледара.

"Поскольку бои за Новомихайловку уже начались, можно считать, что российское командование приступило к реализации этого замысла", — сообщили аналитики.

Мрачные прогнозы по Авдеевке

В американском Институте изучения войны 26 декабря рисуют мрачные прогнозы: локальные операции россиян на востоке Украины могут превратиться в успешное тактическое наступление. Говоря о возможном продолжении атак на Донбассе, Валерий Залужный подчеркивал, что Авдеевка рискует повторить сценарий Бахмута в ближайшие два-три месяца. Силы обороны при таком раскладе вынуждены будут отступить, чтобы сохранить личный состав и освободить населенный пункт позже.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский называет Авдеевку главным направлением удара армии РФ.

"Авдеевка находится в направлении главного их удара. Марьинка – это другое направление. Новомихайловка – это, например, отвлекающее направление. Новопавловское направление тоже имеет свою цель", — рассказал Тарнавский.

Авдеевка стала главным направлением удара ВС РФ

Победы на Донбассе для Путина: изменится ли ситуация на фронте в новом году

К Новому году оккупации Авдеевки ждать не стоит, как и успехов оккупантов по другим направлениям, рассказывает Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Российские пропагандисты еще долго будут представлять захват Марьинки в качестве эпической победы, а Путин будет представлять ее избирателям в новогоднем поздравлении. После празднования нового года давление на Авдеевку усилят, российскую оккупационную группировку увеличат с 40 до 60 тысяч человек, чтобы окончательно окружить город до начала предвыборной кампании в России.

"Путин должен выйти к народу с еще одной победой, Марьинки явно недостаточно. Нужна результативность так называемой СВО", — комментирует эксперт.

Новомихайловка может превратиться в следующее направление, что позволит ВС РФ наступать на Угледар с севера. Вероятность продвижения на Курахово слабая, ведь в этом районе сложный рельеф и крепкие оборонные рубежи ВСУ.

Захват Новомихайловки позволит ВС РФ развернуть наступление на Угледар

Вполне очевидно в новом году продолжение наращивания российских сил в районе Купянска и возвращение контроля над Клещеевкой и Андреевкой, захват Ивановского и выход на Часов Яр, рассуждает Коваленко.

В Запорожской области угрозы контрнаступления есть в районе Работино, Верового и Новопрокоповки. В любом случае первая половина следующего года будет тяжелой и Силы обороны Украины уйдут в оборону, добавляет он.

"Интенсивные боевые действия начнутся в начале 2024 года и пройдут до выборов президента России. После этого бои пойдут на спад из-за необходимости компенсации потерь. Путин может объявить мобилизацию, но все равно наступит оперативная пауза", — заключил специалист.

Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш недавно рассказывал о "мясорубке" в городе, которая работает на полную мощность для оккупантов. По его данным, только за 24 декабря ВСУ уничтожили до 200 захватчиков оккупантов и ранили еще 100 в районе Авдеевки.

Фокус ранее писал о попытках армии РФ вытеснить Силы обороны Украины за железную дорогу, которая соединяет Бахмут и Горловку. Также россияне стремятся захватить высоты и оккупировать Часов Яр.