"Авдеевская мясорубка работает": Барабаш рассказал о потерях ВС РФ (видео)

На Авдеевском направлении очень горячо, противник не оставляет попытку зайти в город. Российские военные пытаются выполнить поставленные перед ними задачу любой ценой, рассказал руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

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"Авдеевская мясорубка" работает на полную мощность для российских военных. Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Эспрессо".

"Авдеевская мясорубка реально на полную мощность работает", — сказал он.

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Барабаш имеет ощущение, что оккупанты "на Авдеевке не только зубы сломают, но и у них позвоночник надломится". Также он хочет, чтобы был перелом не только позвоночника врага, но и перелом в войне.

Он отметил, что на Авдеевском направлении очень горячо, противник не оставляет попытку зайти в город. Российские военные не считают ни личный состав, ни военную технику, они пытаются выполнить поставленные перед ними задачу любой ценой.

Виталий Барабаш рассказал, что российское командование постоянно перед врагом ставит дедлайны для захвата города, однако постоянно переносит их. В частности, враг не смог это сделать до 14 декабря, до Нового года и до так называемых выборов также не сможет взять Авдеевку.

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По его словам, в воскресенье 24 декабря ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и ранили еще 100 в Авдеевском районе. Кроме этого, украинским военным удалось подбить несколько десятков вражеской техники.

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Напомним, 22 декабря командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что продолжались бои на северном фланге Авдеевского направления вдоль железной дороги. По его словам, враг безуспешно пытался зайти на Авдеевский коксохимический завод.

22 декабря председатель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что ситуация возле Авдеевки сложная. Оккупанты изменили тактику и точечно оказывали давление на отдельные участки фронта.