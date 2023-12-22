РФ рассчитывает на усталость Запада: эксперт рассказал, зачем Кремлю срочный захват Авдеевки

По словам аналитика Алексея Мельника, Кремль хочет убедить Запад в том, что война зашла в тупик. Для этого Россия пытается влиять на общественное мнение.

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Высокая активность российских войск с наступлением на Авдеевку обусловлена желанием РФ показать, что война в Украине зашла в тупик. Об этом сообщил военный эксперт, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью OBOZ.UA.

По его словам, российские генералы также хотят рапортовать своему начальству о "хороших новостях" с фронта.

Эксперт заявил, что Кремль хочет убедить Запад в том, что война зашла в тупик. Для этого Россия пытается влиять на общественное мнение.

"Если послушать последние заявления Орбана или нового премьера Словакии, то они как раз повторяют путинские нарративы о провале украинского наступления, бесперспективности поддержки Украины и т.д. То есть мы видим, что эта российская тактика в известной степени работает", – сказал Мельник.

Он заявил, что действия России также могут быть направлены на россиян, так как президент Владимир Путин, который идет на выборы в 2024 году, хочет получить дополнительную легитимизацию. Правда, в РФ все чаще возникают вопросы о конечной цели войны и ее продолжительности, так как больших успехов на фронте у оккупантов нет.

Мельник сказал, что есть опасность критического сокращения военной поддержки от Запада.

"Но поскольку есть неопределенность по поводу того, сколько эта война будет продолжаться, нам нужно постоянно иметь в виду, что в среднесрочной перспективе ситуация может меняться не в нашу пользу", – сказал он.

Напомним, что в отчете от 20 декабря аналитики ISW сообщили, что ВС РФ пошли в наступление с трех сторон на Авдеевку. Враг утверждал, что незначительно продвинулся на юго-запад от города возле Первомайского, однако єксперты не наблюдали визуальных доказательств этого.